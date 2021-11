Bolesni sustav

U Hrvatskoj u glavnim vijestima gledamo kako u policijskim autima odvode ministre i državne tajnike, šefove državnih firmi i državnih agencija, same državne tužitelje, suce, saborske zastupnike i odličnike iz Vlade i vladajuće stranke pa čak i jednog premijera. To kao da nikad ne prestaje i neće prestati i to je to što je strašno. Kod nas, naime, kriminal nije pretežno “običan”, nije usputna devijacija, nije margina ljudske pohlepe koju se nigdje ne da izbjeći, nego je skroz sistemska stvar – piše Sanja Modrić. Telegram…