Pitanja neumjesna

Nakon što se iz Dubrovnika javila skupina žena koje su obavijestile javnost da epiduralnu anesteziju u njihovoj bolnici eventualno mogu dobiti samo one mame koje dođu roditi između osam ujutro i 16 popodne jer bolnica nema dovoljno specijalista anesteziologa, pada mi na pamet jedna bizarnost. Kako bi, recimo, bilo ja sutra dođem na svoj zahvat i da me tamo obavijeste kako, eto, ništa od narkoze jer je užasna stiska s liječnicima koji uspavljuju pacijente da ne crknu od bolova. Pa da malo pretrpim dok rasijeku to što treba rasjeći jer oni stvarno nemaju nikakvo drugo rješenje, u teškoj su kadrovskoj situaciji. Piše Sanja Modrić za Telegram