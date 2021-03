Kakva je ovo država?

O kakvoj to diskriminaciji želi pričati Andrej Plenković? Baš je time naumio daviti javnost? Pa njegov HDZ je izmislio diskriminaciju i pogodovanja u ovoj samostalnoj i na papiru demokratskoj državi, gdje u stvarnosti samo stranačka klijentela može dobiti prolaz do pozicija, ugovora i do javnog novca, a za sve ostale vrijedi ”stop”. Taj neki tip iz Rijeke poručio mu je da radije pije kavu negdje drugo? Joj. Kakav užas. Zaslužio je stvarno da ga pribijemo na banderu – piše Sanja Modrić.