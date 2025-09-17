Što je bilo prije ne znamo, ali zato vidimo kako je poslije rocka

Mnogo toga se promijenilo u 14 godina koliko je prošlo od posljednjeg koncerta Mogwaija u Hrvatskoj, i kod njih i kod nas. Tom su prilikom svirali na premijernom izdanju Terranea, festivala namijenjenog onima koji u glazbi vole kopati malo dublje i koji na, primjerice, INmusicu sve rjeđe pronalaze nešto za sebe, dok je škotska skupina, barem se tada tako činilo, branila boje žanra čiji je status već odavno počeo blijediti. Na repertoaru sinoć najviše je bila zastupljena aktualna ploča “The Bad Fire“ sa pet stvari, dok su s po jednom ili dvije dotaknute i ostale faze Stuarta Braithwaitea i njegove desetljećima nepromijenjene ekipe. Bio je to jako dobar koncert nakon kojega nam ostaje samo nadati se da novi susret s Mogwaijem nećemo morati čekati do 2039. godine. Kažu na Ravno do dna