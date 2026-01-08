Kasno paljenje, ali pun gas

Morgan Stanley pokreće ETF-ove za Bitcoin i Solanu - Monitor.hr
Morgan Stanley pokreće ETF-ove za Bitcoin i Solanu

Morgan Stanley podnio je SEC-u zahtjeve za pokretanje dva nova ETF-a koji će pratiti cijene Bitcoina i Solane, čime jedan od najpoznatijih wallstreetskih brendova izravno ulazi u kripto tržište. Fondovi će biti pasivni, bez financijske poluge, a Solana ETF uključivat će i staking nagrade koje će se isplaćivati ulagačima. Potez dolazi u povoljnijem regulatornom okruženju u SAD-u i odražava rastuću institucionalnu potražnju za kripto proizvodima. Zanimljivo, Ethereum i XRP zasad su izostavljeni. Index


