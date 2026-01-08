Kasno paljenje, ali pun gas

ETF (Exchange Traded Fund) su fondovi namijenjeni malim ulagačima, a posao im je da prikupljaju mala ulaganja velikog broja investitora, čime oni stječu udio u fondu, a ukupna prikupljena sredstva fond dalje investira, primjerice u dionice. Njima se trguje na burzi, što je prednost u odnosu na ostale fondove, a naplaćuju puno manje naknade u odnosu na ostale oblike investiranja. Regulirani su i smatra ih se relativno sigurnim oblikom ulaganja. Bitcoin do sada nije mogao biti predmet investiranja ETF-ova, jer to nisu dopuštale državne regulacije. Treba imati na umu da je financijski sektor jedan od najreguliranijih i najkontroliranijih, a ulazak noviteta kao što je bitcoin u njega dosta težak. Unatoč problemima u nastajanju i razvoju, kriptovalute postaju dio svakodnevice financijskog sektora. Branimir Perković za Index.