Zasad investiraj, poslije ćeš plaćat
Bitcoin kao valuta budućnosti: zasad se slabo koristi, iako se prošle godine dogodio iskorak
Glavni razlog je velika volatilnost, zbog koje je nepraktičan i nepredvidiv za maloprodaju, unatoč tome što su transakcije tehnički brze i jednostavne. Njegova šira vrijednost sve se više veže uz blockchain tehnologiju, koja omogućuje automatizirana i sigurna plaćanja u energetici, mobilnosti i infrastrukturi. Pravi proboj bitcoina dogodio se 2024. i 2025. kroz američke regulatorne odluke, osobito odobrenje bitcoin-ETF-ova, čime je postao priznata investicijska imovina. Cijena mu je dosezala povijesne vrhunce, ali stručnjaci upozoravaju da bez stabilne regulacije i jasne namjene ne može zamijeniti klasični novac. Vjerojatnija budućnost su digitalne valute središnjih banaka, dok bitcoin zasad ostaje prvenstveno investicija. DW