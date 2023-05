Samo da se ne ljulja

Tehnologija na nas djeluje i u fizičkom smislu, kao i mentalnom. Napredak na vizualnom planu – 3D filmovi, virtualna i proširena stvarnost, superbrzi pametni telefoni i operativni sustavi, wearable uređaji – kod nas izaziva tzv. bolest putovanja (en. motion sickness). Kod ‘digitalnog putovanja’ mi smo na mjestu, ali gledamo nešto što se pomiče i to stvara za naše tijelo određeni konflikt. “80 posto populacije koja se koristi digitalnim uređajima može osjećati posljedice”, tvrdi dr. Cyriel Diels s britanskog sveučilišta Centre for Mobility and Transport. ICT Business, Longevity Live