Jurica, ne!

Dosjetio sam se kako bih ja u ime SDSS-a mogao bacit vijenac u Dunav kad sam već potegao do Vukovara. SDSS ima nekretnine u centru Zagreba pa ću tražiti da honoriraju moje herojstvo i dodijele mi neki topli sobičak u kojem bih mogao prezimiti. Prije nego što će predvoditi Kolonu sjećanja, HOS-ovci su se spustili do restorana Vrške na samoj obali Dunava da prikupe snagu. Nakon jela, Skejo je za stolom poveo Tompsonovu najnoviju pjesmu Pjevaj sokole. Tu sam vidio svoju priliku. U hipu sam izvadio vijenac iz ruksaka, hitnuo ga u rijeku. “Tadija, sin ti nešto baca u Dunav!” prolomio se Skejin glas. “Vadi to van, sunce ti pogano, četničko!” proderao se da je orilo do Srbije. Nisam mogao vjerovat šta me snašlo. Hvatao sam dah u prokleto hladnoj rijeci. Sad sam se napokon itekako mogao srodit s onim likom iz Balaševićeve pjesme Noć kad sam preplivao Dunav. Nekako sam doplivao do vijenca koji je još plutao na površini. Nova zgoda Nacionalne groupie.