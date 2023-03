Bijedna oklada

Priznajem, i ja sam podlegnuo laganoj histeriji koja se u Zagrebu stvorila oko predstave o Lepoj Breni. Nije bilo lako dobiti pozivnicu za premijeru u Kerempuhu. Čak ni meni koji sam odnedavno stavljen na listu pozivnica na premijere u HNK. Pet glumica glumile su Brenu u raznim životnim fazama. A jedna, meni posebno napaljujuća glumica u jednom trenutku je, pjevajući “To, to, to je to, ajmo svi da igramo”, spustila se s pozornice među publiku i plesala u krilu pojedinim sretnicima. Nisam se mogao obuzdat, izvukao sam novčanicu od sto jugoslavenskih dinara koju sam iz Đakova uzeo s lutkicom Brene i mamio tom novčanicom lijepu glumicu da i meni zapleše u krilu, kaže Nacionalna groupie, ne znajući da se radilo o redatelju Vladimiru Aleksiću.