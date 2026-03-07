Barem se u saboru ne apstinira...

“Zanima me kako ste onako sigurno na sjednici rekli da zastupnik Možemo! Matko Dujmović nikad nije jebo? Jel mu se to vidi na faci ili ste to samo tako bubnuli?”

“Znači novinari se danas takvim temama bave, a ne koliko je Možemo! uzeo novca, a ništa nije napravio, pogotovo u vezi Jakuševca i onog odrona na tom smetlištu.”

“Novinarima je sve važno. Jel shvaćate koliku ste vi psihičku bol i stigmu nabili zastupniku Dujmoviću? Da nikad nije jebo!? Znam to jer to su meni govorili, rugali mi se i znam kakve to posljedice ostavlja na čovjeku, kamoli na političaru. Totalno ti ubije samopouzdanje.”

“To se baš vidi na vama”, odvratila je Dina Dogan.

Sledio sam se.

“Čekajte, nemojte mi samo reći da se i na meni vidi da nikad nisam jebo. Mislim, jesam…”

“Jesi, onog Nepalca, svi to znaju. Kad si budala još išao pisat o tome”, zlurado se osmjehnula Marija Selak Raspudić.

“Nisam jebo!” viknuo sam.

“Pa to se baš vidi na vama”, nonšalantno će Dina Dogan.

Nova zgoda Nacionalne groupie…