Uhvatilo ih 'danuncijevsko nadahnuće'

Na terasi ispred jednog kafića na korzu sjedio je Mrle iz Leta 3. Nisam mogao da ga ne krenem provocirat:

“Evo, mi gorštaci došli smo osvojit tvoju urbanu Rijeku. Neće se u ovom gradu više slušat tvoj Let 3, Urban i Laufer, nego Tompson! Ha, Mrle, jesi mogao zamislit da ćeš tako nešto ikad doživit?”

“Ne obraćaj se toj komunjari!” obrecnuo se na mene Bribirac u ovčjem kožuhu.

“Pa samo mu kažem da Rijeka nakon Tompsonovih koncerata više nikad neće biti ista.”

“Bit će onakva kakva je nekad bila! Prije nego su komunjare ovdje u centru naselili Srbe i Bosance, a nas autohtone potjerali gore u brda!”

“I, evo sad se spuštate s brda, na zov svog pastira Tompsona, ŠČ!” Mrle je to ŠČ izgovorio kao da tjera ovce.

“Nemoj ti meni ŠČ, da ne bi dobio ščapom po glavi!” gorštak je zamahnuo po zraku svojim dugačkim, drvenim štapom… Nova zgoda Nacionalne groupie