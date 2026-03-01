Od svega u Madridu žele posjetiti groblje

Nazvao sam starog. Čim se javio, pitao sam ga:

“O kakvoj je to grobnici od zlata u Madridu pjevao Dabro? Jel zbilja sva od zlata, jel uopće postoji?”

“Postoji, tamo je, kako kaže pjesma, sahranjen vođa svih Hrvata.”

“Znači, kao neki Tuta Naletilić Kamon. Neki faraon ili šta?”

“Faraon, dabome.”

“Ajmo ti i ja kao Indijana Džons i njegov stari otić u avanturu, u Madrid, naći tu grobnicu i uzet zlato, obogatit se.”

“Uzet će zlato naši Vatreni kad tad. Uostalom, jedan stari Vatreni svojevremeno se fotkao u Madridu pored te grobnice. Davor Šuker.”

“Jebeš to nogometno zlato, jebeš fotkanje, ja hoću to zlato s grobnice. Možda je u toj grobnici skriven i neki sveti gral popa Dukljanina.”

“Jel to Srbin?” upitao je stari.

"Ne znam, to je ko da me pitaš jel Dabro Srbin ili Hrvat. Otkrilo se da mu je mama Srpkinja i da su ga u školi zvali Srbin. E, sad… Ako je stvarno Srbin, onda je čudno da pjeva ustaške pjesme. Mogla bi to bit neka srpska posla, pjeva to kao član Domovinskog pokreta i tako svima u svijetu daje povod da na nas Hrvate na čelu s Tompsonom gledaju kao na ustaše."