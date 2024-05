Volimo mi raditi, ali da pazim baš na svaku istnicu...

Freelanceri čine čak oko 35 posto globalne radne snage. Neki od njih solidno zarađuju, drugima su prihodi promjenjivi, no bez obzira na to, mnogi od njih na svom izazovnom poslovnom putu često počine neke pogreške. Koje su to greške te kako ih pokušati izbjeći? Prije nego uskočite u slobodnjačke vode, osmislite plan. Možda nije loše zadržati trenutni posao. Mnoge iznenade troškovi koje nisu inicijalno planirali, a koji dođu, od poreza do drugih nameta. Zato svaku zarađenu svotu dobro usmjerite. Prvo na prioritete, onda na luksuze. Najveći izazov je sam sebi odrediti cijenu. Kako je odrediti? Po satu? Po uloženom trudu? Jeste li na tržištu jedinstveni ili postoji puno ljudi vaše struke? Poduzetnici početnici tu se nađu u velikom problemu, pa često i podcijene svoje usluge. Također, važno je oglašavanje i održavanje oglasa čak i kad vam se ne čini da vam je to potrebno. Savjeti