Analogna nostalgija na kreditnoj kartici

Prodaja vinila posljednjih 15–20 godina stalno raste, a kolekcionarstvo je od hobija preraslo u skup “ekstremni sport”. Discogsov godišnji popis najskuplje prodanih ploča donosi peteroznamenkaste iznose: od hardcore singlice Vengeance grupe The Fix (12.800 €) do luksuznog Led Zeppelin box seta (10.474 €). Među top izdanjima su i rijetki Beatlesi te ultrarijetki soul singlovi. U 2025. najtraženije nisu nužno rijetke ploče, nego one – s kavom u vinilu. tportal