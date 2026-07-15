Tada nisu znali za klima uređaje
Najveće masovno izumiranje svih vremena započelo je u jeku globalnog zatopljenja
Prije 252 milijuna godina, Veliko izumiranje izbrisalo je 96% morskih i 70% kopnenih vrsta. Nova studija potvrđuje da je uzrok vulkanskog zagrijavanja bio koban za morski život jer topliji oceani gube kisik. Znanstvenici su testiranjem živih srodnika dokazali da vrste koje su izumrle jednostavno nisu imale metabolizam otporan na tople vode s malo kisika. Ovo je ozbiljno upozorenje za danas: dok su nekad temperature rasle kroz tisućljeća, danas ih ljudskim djelovanjem podižemo u tek nekoliko stoljeća. Mreža