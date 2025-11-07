Kad termometar pređe granicu pristojnosti
Svijet se opet znoji: 2025. bi mogla biti među najtoplijim godinama u povijesti
Svjetska meteorološka organizacija upozorava da bi 2025. mogla biti jedna od najtoplijih godina dosad, čime se ponovno otvara pitanje hoće li svijet zadržati globalno zatopljenje ispod 1,5 °C. Višnja Grgasović iz Ministarstva zaštite okoliša ističe da ulaganja u čiste tehnologije rastu, ali tempo nije dovoljan. Pred nadolazeći COP u Brazilu zemlje trebaju predstaviti nove ciljeve smanjenja emisija do 2035. Hrvatska tranziciju financira kombinacijom EU i nacionalnih sredstava, uz projekte u industriji, grijanju, prometu i geotermalnoj energiji. HRT, tportal