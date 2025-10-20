Strateški anime okršaj smišljen prije prvog tona
Nakon “prepucavanja” koje je trajalo danima Baby Lasagna i Vojko V objavili zajedničku pjesmu
Inspiriran anime estetikom i vizualnim identitetom koji podsjeća na kultne japanske serijale, spot za pjesmu autorski potpisuje David Lovrić sa svojim animatorskim timom. Animirani mini-film prikazuje Baby Lasagnu i Vojka V u epskoj borbi, uz dinamične scene koje podsjećaju na omiljene anime junake. Njihova “svađa” je započela nakon gostovanja Baby Lasagne u RTL Direktu. Tom prilikom voditeljica Mojmira Pastorčić postavila mu je i pitanje o budućim suradnjama i potencijalnim duetima. Na pitanje s kim nikad ne bi snimio duet, pjevač je odgovorio: “Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima.” Vojko Vrućina je jako brzo vidio njegovo gostovanje i izjavu o sebi te mu nije ostao dužan. Na storyju mu je odgovorio: “Radije bih bio sirov nego Eurosong trash”, označivši ga. Index