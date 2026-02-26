Vratija se Šime, ima i novi look
Baby Lasagna izbacio novi singl i otvorio dušu: Ne sviđa mi se što postajem
Baby Lasagna je u razgovoru s Mojmirom na RTL-u rekao kako se novom pjesmom želi vratiti nečemu što je bio prije te da mu je dosta eksperimentiranja sa žanrovima, vrativši se čišćem heavy metal zvuku. Kaže da se u razdoblju nakon Rim Tim Tagi Dima na Euroviziji “malo degradirao, postao lošija osoba”. Novom stvari želi završiti tu priču kao nekom porukom samom sebi. S promjenom zvuka više se fokusiraju na publiku izvan Hrvatske. Komentirao je i Lelek, pohvalio je njihov nastup te im poručio da ne slušaju savjete i ideje baš od svakoga. Net