Kad crno zlato zamiriše svima (a ne samo njima)
Nakon turbulentnog početka godine, Venezuela pokazuje znakove gospodarskog oporavka
Proizvodnja je premašila milijun barela nafte dnevno, a globalni igrači poput Chevrona, Repsola i zrakoplovnih tvrtki obnavljaju suradnju. Dok se u egzilu zagovara potpuna privatizacija, privremena vlast Delcy Rodriguez aktivno privlači američki kapital i mijenja zakone za investitore. Mogući povratak u Mercosur i potencijalni angažman Siemensa u obnovi mreže signaliziraju stabilizaciju, iako ekonomisti upozoravaju na manjak transparentnosti i neriješena pitanja demokratskog legitimiteta. Ipak, novac polako počinje stizati do građana. DW