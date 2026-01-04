Madura su mjesecima pratili, u akciju otmice uključeno više od 150 zrakoplova, špijuni i netko iz njegove vlade - Monitor.hr
Kad si tako dobar da ti i tvoji okrenu leđa

Madura su mjesecima pratili, u akciju otmice uključeno više od 150 zrakoplova, špijuni i netko iz njegove vlade

  • Prema analizi BBC Verifyja, u akciji neviđenoj od Hladnog rata pogođeno je najmanje pet lokacija. Sve zajedno trajalo je oko dva sata, a uoči operacije isključena je struja u Caracasu. Nakon zračnih udara, u grad su ušle elitne postrojbe Delta Forcea, teško naoružane i opremljene čak i plinskim rezačima za probijanje čeličnih vrata. Prema Trumpovim riječima, Madurovo skrovište bilo je ‘prava vojna utvrda’. U pripremi akcije sudjelovali su američki špijuni, ali i ljudi unutar njegove vlade. Jutarnji, tportal
  • Bijela kuća objavila snimke Madura s lisicama. Nejasno je što Trump planira dalje (Index)
  • Tko su ključni akteri u borbi za vlast u Venezueli? Delcy Rodríguez – potpredsjednica te ministrica financija i nafte, zatim dobitnica Nobelove nagrade za mir María Machado i Edmundo González (Index)
  • Sudbina Venecuele mogla bi uvelike odrediti kako će se pamtiti Trumpova vanjska politika – i kakvo će mjesto SAD zauzeti u svijetu koji sve manje prihvaća jednostavna rješenja silom (tportal)
  • MAGA nakon Venezuele gleda prema Grenlandu. Danska poručila: Poštujte granice (Index)

Danas (07:00)

Nije ni u top 3, ali druge države ne trebaju "demokraciju"

Suprotno Trumpovim tvrdnjama, najviše kokaina u SAD ne dolazi iz Venecuele

Globalna proizvodnja kokaina dosegnula je rekordne razine, no glavne rute krijumčarenja u SAD uglavnom zaobilaze Venecuelu, pokazuju izvješća Ureda UN-a za droge i kriminal (UNODC) i američke Agencije za suzbijanje droga (DEA). Većina grma koke, sirovine za kokain, uzgaja se u Kolumbiji, a slijede Peru i Bolivija. Izvješće također otkriva da su glavne krijumčarske rute prema SAD-u tijekom 2023. i 2024. godine vodile kroz Kolumbiju, Peru i Ekvador. Stručnjaci potvrđuju da se Venecuela koristi kao “tranzitni koridor” za dio kolumbijskog kokaina, ali uglavnom za pošiljke namijenjene Europi preko istočnih Kariba ili Brazilu. Index

Jučer (13:00)

Trump izvijestio kako je SAD izveo ‘opsežne vojne udare protiv Venezuele’, navodno uhvatili Madura i ‘izveli ga iz zemlje’

  • Nekoliko eksplozija odjeknulo je u subotu ujutro glavnim gradom Venecuele, a prema izvješćima CNN-a neki dijelovi Caracasa, u blizini velike vojne baze, ostali su bez struje. Predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje (tportal)
  • Sjedinjene Države već dugo optužuje Nicolása Madura da vodi međunarodnu organizaciju za trgovinu drogom, što Maduro poriče. Trump nije dao više detalja o tome kako je Maduro zarobljen ili gdje je odveden. Venecuelanska vlada još nije potvrdila vijest o zarobljavanju (Index)
  • Izvori unutar venecuelanske oporbe rekli su za Sky News kako vjeruju da je zarobljavanje Nicolás Madura bio „dogovoreni odlazak“, a ne klasična vojna akcija (Jutarnji)
13.12.2025. (15:00)

Zabrinutost za sigurnost, s mirisom benzina

Što stoji iza SAD-ovih prijetnji Venecueli? Nafta, sankcije i borba za utjecaj u Latinskoj Americi

Odnosi između dviju zemalja zategnuti su od 1999., kada je ljevičarski populist Hugo Chavez postao predsjednik Venecuele. Napetosti su se nastavile i nakon Chavezove smrti 2013. Kandidati na izborima koje je podržavao SAD nisu uspjeli srušiti Chavezovog nasljednika Nicolasa Madura, a 2019. su uveli sankcije, slične onima uvedenima Kubi, Iranu i Sjevernoj Koreji. SAD tvrdi da su zabrintui za nacionalnu sigurnost latinske Amerike, posebice se osvrnuvši na trgovinu drogom, no Maduro (i mnogi drugi) ističu kako je SAD najviše zainteresiran za njihove nemale količine naftne rezerve. Venecuela ima golemih 303 milijarde barela sirove nafte — što je otprilike petina svjetskih rezervi. DW

06.01.2020. (00:30)

Blokirali mu ulaz

Maduro optužen za državni udar nakon što je smijenio Guaidu

Predsjedniku Narodne skupštine i samoproglašenom predsjedniku Venecuele Juanu Guaidu policija je zapriječila ulaz u zgradu skupštine dok se njegov bivši suradnik, a odnedavno protivnik Luis Parra putem megafona proglasio novim predsjednikom. Guaido je snimljen kako se pokušao popeti preko ograde dok su ga specijalci u tome spriječavali. Oporba je ovaj čin prozvala ‘državnim udarom’, a predsjednik Nicolas Maduro ga je pozdravio.

11.05.2019. (19:30)

Krtica CIA-e

Maduro bivšeg šefa obavještajne službe proglasio izdajnikom

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je američke tvrdnje da je planirao pobjeći na Kubu, a bivšeg šefa obavještajne službe Manuela Cristophera proglasio je izdajnikom, koji je planirao puč te radio kao krtica CIA-e. U televizijskom obraćanju rekao je kako ima potpuno povjerenje u ministra obrane Vladimira Padrina i suca Vrhovnog suda Maikela Morena. Reuters, HRT

07.02.2019. (15:39)

Maduro: Ako nas sjeverno američko carstvo napadne, morat ćemo se braniti. Nećemo im predati Venezuelu

03.02.2019. (18:30)

Tko pije, tko plaća

Kriza u Venecueli: Tko je na čijoj strani?

Dok SAD poziva venezuelsku vojsku da prijeđe na stranu Juana Guaidóa, Turska se oglašava s tvrdnjom da države koje podržavaju samoproglašenog predsjednika samo potpaljuju krizu u toj zemlji. Nicolas Maduro predložio je prijevremene izbore. Njegovi pristalice preplavili su ulice, kao i pristaše Guaidóa, koji im je obećao skoru humanitarnu pomoć. Index, Al Jazeera, Reuters

27.09.2018. (15:45)

Donald Trump rekao kako bi se venecuelanski lider Nicolas Maduro mogao vrlo lako svrgnuti vojnim udarom, uveo mu i sankcije, Maduro odgovara da u “ratu protiv imperijalističkih snaga, ovakve sankcije predstavljaju počast”

19.05.2018. (08:31)

Borba za preživljavanje

Venezuela u krizi, ali glasači će ponovno na vlast dovesti Madura

Venezuelci u nedjelju izlaze na predsjedničke izbore na kojima se očekuje pobjeda predsjednika Nicolasa Madura. Nastavak njegove vladavine vjerojatno će produljiti gospodarsku i političku krizu u zemlji i prisiliti još više ljudi da se isele. Inflacija u Venezueli je u zadnjih 12 mjeseci dosegla 13.779 posto, valuta zemlje, bolivar, toliko je bezvrijedna da su potrebne vreće novčanica za kupnju par slatkiša. Neslužbene procjene pokazuju da stopa siromaštva iznosi 80 posto, a u zemlji živi 32 milijuna stanovnika. Neki su prisiljeni na borbu za goli opstanak, jedući ostatke hrane iz kontejnera za smeće, a neku su morali i napustiti svoju djecu. Slobodna, Independent

29.05.2016. (10:17)

Napeto je

Glad, nestašica i politička nesigurnost potresaju Venezuelu

Situacija u Venezueli iz dana u dan se pogoršava. Gospodarstvo je pogođeno niskim cijenama nafte koje su glavni izvozni proizvod zemlje, suša stvara probleme u radu hidroelektrana, a poljoprivredna i industrijska proizvodnja padaju. Nestašice hrane, štednja struje i vode, stvaraju nemire i nesigurnost u zemlji, te su poljuljali podršku predsjedniku Nicolasu Maduru koji se pokušava održati na vlasti optužbama svojih protivnika. Situacija je vrlo neizvjesna i nitko ne zna što slijedi. Zbog spora s telekomunikacijskim kompanijama ljudi ne mogu zvati inozemstvo, a sada je i Lufthansa objavila da ukida letove u Venezuelu.