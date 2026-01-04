Kad si tako dobar da ti i tvoji okrenu leđa

Venezuelci u nedjelju izlaze na predsjedničke izbore na kojima se očekuje pobjeda predsjednika Nicolasa Madura. Nastavak njegove vladavine vjerojatno će produljiti gospodarsku i političku krizu u zemlji i prisiliti još više ljudi da se isele. Inflacija u Venezueli je u zadnjih 12 mjeseci dosegla 13.779 posto, valuta zemlje, bolivar, toliko je bezvrijedna da su potrebne vreće novčanica za kupnju par slatkiša. Neslužbene procjene pokazuju da stopa siromaštva iznosi 80 posto, a u zemlji živi 32 milijuna stanovnika. Neki su prisiljeni na borbu za goli opstanak, jedući ostatke hrane iz kontejnera za smeće, a neku su morali i napustiti svoju djecu. Slobodna, Independent