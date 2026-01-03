Ono što je, međutim, zajedničko i ‘South Parku’ i ‘Simpsonima’ i još nekim animiranim sitcomovima (‘Rick i Morty’, na primjer) jest da, iako dječurlija u njima ne odrasta, oni zapravo nisu djeca i nikad nisu ni bili, osim što su dječjeg uzrasta, idu u školu i govore blentavim dječjim glasićima. Preciznije, Kyle, Cartman, Stan, Kenny i ekipa djeca su taman toliko da bi mogla biti nezrela, tipično dječje sebična i kapriciozna, ali njihovo djelovanje na svijet oko sebe, njihov brutalni cinizam, nerijetko i okrutnost – totalno su odrasli. Takav je i sâm ‘South Park’. S razigranom, nesputanom i direktnom nezrelošću nasmijavaju nas već skoro trideset godina, ali njihova su oštrina, oporost, politička nekorektnost, direktnost, prostačenje, eksplicitni seksualni sadržaji i teme nimalo nevini i djetinji. Ove sezone je u fokusu Trump, njegov odnos sa Sotonom i JD Vance-om, kao i drugi aktualni društveni i politički događaji. Zrinka Pavlić za tportal