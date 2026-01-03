Trump izvijestio kako je SAD izveo 'opsežne vojne udare protiv Venezuele', navodno uhvatili Madura i 'izveli ga iz zemlje' - Monitor.hr
Danas (12:00)

Trump izvijestio kako je SAD izveo ‘opsežne vojne udare protiv Venezuele’, navodno uhvatili Madura i ‘izveli ga iz zemlje’

  • Nekoliko eksplozija odjeknulo je u subotu ujutro glavnim gradom Venecuele, a prema izvješćima CNN-a neki dijelovi Caracasa, u blizini velike vojne baze, ostali su bez struje. Predsjednik Nicolas Maduro proglasio je izvanredno stanje i osudio napade kao pokušaj SAD-a da preuzme naftu i minerale njegove zemlje (tportal)
  • Sjedinjene Države već dugo optužuje Nicolása Madura da vodi međunarodnu organizaciju za trgovinu drogom, što Maduro poriče. Trump nije dao više detalja o tome kako je Maduro zarobljen ili gdje je odveden. Venecuelanska vlada još nije potvrdila vijest o zarobljavanju (Index)
  • Izvori unutar venecuelanske oporbe rekli su za Sky News kako vjeruju da je zarobljavanje Nicolás Madura bio „dogovoreni odlazak“, a ne klasična vojna akcija (Jutarnji)
  • Komentiraju na Forumu

Slične vijesti

Srijeda (14:00)

Jedan čovjek, tri kontinenta i previše crvenih tipki

Na izmaku godina koju su obilježili povratak Trumpa, ratovi i raspad iluzija Zapada

Godinu 2025. obilježio je povratak Donalda Trumpa i njegov utjecaj na gotovo sve: rat u Ukrajini bez mira, kaotične mirovne igre s Putinom i Zelenskim, carinski ratovi koji su uzdrmali globalnu ekonomiju i dodatno oslabili Europu. Bliski istok ostao je u plamenu unatoč „Trumpovom miru“, EU se pokazala razjedinjenom i ovisnom o SAD-u, a Srbija je ušla u najdublju političku krizu desetljeća. Svijet se formalno stabilizirao, ali stvarno – opasno nakrivio. tportal

Ponedjeljak (16:00)

Nekad zaštitnik, danas „frenemy“ s carinama i strategijom

Trump i EU u 2025.: saveznik koji se predomislio

Nova američka Nacionalna sigurnosna strategija označila je dubok zaokret u odnosima SAD-a i EU-a. Washington EU prikazuje kao urušeni projekt, dok Kinu spušta na razinu gospodarskog rivala, a Rusiji nudi „stratešku stabilnost“. Bruxelles to vidi kao otvoreni raskid i političko miješanje, uključujući potporu europskoj desnici. Iako Trump dovodi u pitanje europsku sigurnost i financiranje Ukrajine, Kongres ograničava povlačenje američke vojske iz Europe. Od carina do NATO-a – sukob više nije samo trgovinski, nego i strateški. DW

23.12.2025. (21:00)

Kad klinci znaju previše – i ne boje se reći kad je car gol

South Park kao anti-Trump fest: Nijedna ga druga TV ili streaming serija nije tako zdušno isprdala

Ono što je, međutim, zajedničko i ‘South Parku’ i ‘Simpsonima’ i još nekim animiranim sitcomovima (‘Rick i Morty’, na primjer) jest da, iako dječurlija u njima ne odrasta, oni zapravo nisu djeca i nikad nisu ni bili, osim što su dječjeg uzrasta, idu u školu i govore blentavim dječjim glasićima. Preciznije, Kyle, Cartman, Stan, Kenny i ekipa djeca su taman toliko da bi mogla biti nezrela, tipično dječje sebična i kapriciozna, ali njihovo djelovanje na svijet oko sebe, njihov brutalni cinizam, nerijetko i okrutnost – totalno su odrasli. Takav je i sâm ‘South Park’. S razigranom, nesputanom i direktnom nezrelošću nasmijavaju nas već skoro trideset godina, ali njihova su oštrina, oporost, politička nekorektnost, direktnost, prostačenje, eksplicitni seksualni sadržaji i teme nimalo nevini i djetinji. Ove sezone je u fokusu Trump, njegov odnos sa Sotonom i JD Vance-om, kao i drugi aktualni društveni i politički događaji. Zrinka Pavlić za tportal

18.12.2025. (22:00)

Maksimalno sažeo

Komentar guvernera Kalifornije Newsoma na Trumpovo godišnje obraćanje naciji


A govor je ovdje.

15.12.2025. (13:00)

"Land of the free", ali s namještajem iz Gulaga

Trump & Deportations: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) – Projekt otpora

Bila je to šokantna emisija. John Oliver razvalio je Donalda Trumpa i njegove politike koje se čine kao suvremena replika Sovjetskog Saveza. Najšokantniji prizor koji smo vidjeli bio je zatvor u koji ljudi uđu samo jednom. Izađu tek kad su mrtvi, s nogama naprijed. No to nije najgore. Kreveti u tom zatvoru su trokatni, metalni i na njima nema posteljine. U Sovjetskom Savezu ti su se logorski ležajevi zvali “prične”, istu varijantu imali smo i u Auschwitzu. Ovdje jedino nema Ciklona B. Kako idu uhićenja? Trump je standard po jednom okrugu digao sa 150 hapšenja dnevno na 1.500.

Tako su u Staljinovoj Rusiji, zbog angažmana radne snage, lideri pojedinih okruga dobivali zadatak da u jednoj turi privedu 20 do 30.000 ljudi. To je kasnije stvaralo problem isljednicima: kako dokazati krivnju nekome tko je uhapšen samo zato što pojedinci ne žele dobrovoljno ići raditi tamo gdje je bijelim medvjedima udobnije nego ljudima? Trumpova administracija hapsi ljude bez kriminalnih dosjea, pakira ih u avione i šalje u treće zemlje. Boris Rašeta donosi svoj pregled TV tjedna (iako je ovo emisija od svibnja), za Novosti.

13.12.2025. (07:47)

Tom Cruise odustao od snimanja filma u svemiru kako ne bi bio dužan Donaldu Trumpu

27.11.2025. (17:15)

Trump traži snimanje četvrtog nastavka svog omiljenog filma, Gas do daske, pritišće Paramount

26.11.2025. (13:00)

Pregovori za mir kao da kupuju nekretnine

Donald Trump kao mirotvorac: Zaista završava ratove, ali na sebi svojstven, poslovnjački način

Dakako, to uključuje i pristup koji odustaje od širenja vrijednosti (liberalne demokracije) diplomatskim (ili oružanim putem), već je spreman ‘loptati se’ s bilo kojim sugovornikom koji pokaže inicijativu za zadovoljenjem onoga što se kao američki interes stavi na stol. Njegov pristup istovremeno uključuje prijetnje oružanim intervencijama ili hod po rubu otvorenog sukoba, kao u Latinskoj Americi. Primirje u Gazi dalo mu je dodatan vjetar u leđa za smirivanje rata u Ukrajini, gdje su prihvatili američki plan za prekid sukoba, iako nije najpovoljniji za Ukrajinu – morat će se odreći dijela teritorija uz ostale uvjete koje traži Kremlj. Putinova Rusija poznaje samo rječnik sile te će pristati na ustupke jedino ako se osvjedoči u to da je (američka i europska) sila preokrenula stanje u smrznutom ukrajinskom blatu. Višeslav Raos za tportal

19.11.2025. (20:00)

Grijehovi prošlosti kucaju na vrata

Laić: Odlukom o objavi Epsteinovih dokumenata Amerika je Trumpa ugrizla nazad

Već dugo Trump nije bio toliko iscrpljen i slab. Iscrpljen od poraza koje je nanizao u vrlo kratkom vremenu nakon što je u svoj drugi mandat ušao čeličnom šakom i autokratski moćno nošen na krilima Kongresa i Senata pod vlastitom upravom i Vrhovnog suda spremnog da uvijek stane njegovu stranu. Opijen političkom svemoći počeo je uzimati sve više slobode i sve više gristi, a onda se dogodilo nešto što vjerojatno nije očekivao – Amerika je ugrizla nazad. Bez obzira na to hoće li se u Epsteinovim dosjeima pojaviti i neki nedvojbeni dokaz da je sam Trump sudjelovao u aktivnostima pedofilskog kartela, ovi dokumenti već sad su se pokazali kao Trumpov kriptonit. Na njima je, izgleda, slomio zube i ispustio iz ruku uzde svoje političke moći i prije isteka prve godine otkako se vratio na vlast. Za godinu dana održat će se međuizbori na kojima će vjerojatno ostati bez barem jedne od poluga vlasti, što će mu dodatno smanjiti moć, ali neće trebati čekati ni do tada da uđe u ono što se naziva lame duck periodom, odnosno razdoblje političke nemoći. Ivan Laić za Ravno do dna

15.11.2025. (14:00)

Kad mrtvi zapjevaju

Politička eksplozija oko Epsteinovih dokumenata: Trump u središtu nove oluje

  • Demokrati i Republikanci u Zastupničkom domu objavili su više od 20.000 dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, uz međusobne optužbe za selektivno curenje informacija uoči glasanja o „Zakonu o transparentnosti Epsteinovih spisa“. Objavljeni e-mailovi ponovno otvaraju pitanja o Trumpovim vezama s Epsteinom: od tvrdnji da je „znao za djevojke“ do Epsteinovih sve negativnijih komentara o Trumpu. Dokumenti spominju i princa Andrewa te dovode u pitanje njegov prekid kontakata s Epsteinom. Republikanci su podijeljeni između podrške transparentnosti i lojalnosti Trumpu, a prijedlog zakona može stupiti na snagu tek uz Trumpov potpis. Index
  • Demokratski zastupnik Robert Garcia komentirao je nejasan Epsteinov mail u kojem se spominje “Bubba”, ističući da nije jasno odnosi li se nadimak na Billa Clintona (“ima li Putin snimku Trumpa kako puši “Bubbi”?) te da nedostaju ključni dokumenti koji bi pružili kontekst. Garcia optužuje Bijelu kuću i Ministarstvo pravosuđa za zataškavanje te tvrdi da Trump može odmah objaviti sporne spise, ali to ne želi. Trump je u međuvremenu najavio istragu protiv Clintona i drugih povezanih osoba. Garcia smatra da Trump skreće pozornost sa svoje uloge u Epsteinovoj aferi i odbija transparentnost koju je ranije zagovarao, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava Trumpov rad. Jutarnji