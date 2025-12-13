Što stoji iza SAD-ovih prijetnji Venecueli? Nafta, sankcije i borba za utjecaj u Latinskoj Americi - Monitor.hr
Zabrinutost za sigurnost, s mirisom benzina

Što stoji iza SAD-ovih prijetnji Venecueli? Nafta, sankcije i borba za utjecaj u Latinskoj Americi

Odnosi između dviju zemalja zategnuti su od 1999., kada je ljevičarski populist Hugo Chavez postao predsjednik Venecuele. Napetosti su se nastavile i nakon Chavezove smrti 2013. Kandidati na izborima koje je podržavao SAD nisu uspjeli srušiti Chavezovog nasljednika Nicolasa Madura, a 2019. su uveli sankcije, slične onima uvedenima Kubi, Iranu i Sjevernoj Koreji. SAD tvrdi da su zabrintui za nacionalnu sigurnost latinske Amerike, posebice se osvrnuvši na trgovinu drogom, no Maduro (i mnogi drugi) ističu kako je SAD najviše zainteresiran za njihove nemale količine naftne rezerve. Venecuela ima golemih 303 milijarde barela sirove nafte — što je otprilike petina svjetskih rezervi. DW


