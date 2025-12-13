Zabrinutost za sigurnost, s mirisom benzina

Venezuela prolazi vjerojatno kroz najtežu krizu u svojoj povijesti. Nije bilo problema dok je nafta bila skupa, no prije godinu i pol njena je cijena pala četiri puta. Deviza je nestalo preko noći, a s njima i uvozne robe. Prvo su s polica nestajali svakodnevni proizvodi. Nakon par mjeseci počele su nestajati i sirovine za proizvodnj. Predsjednik Maduro je prije nekoliko dana donio ukaz kojim se tvornica koja stane s proizvodnjom oduzima vlasnicima a oni se bacaju u zatvor, no ni to nije pomoglo jer sirovina jednostavno nema. Večernji, Vox