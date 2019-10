I NATO kreće u štajk za povišicu

Prema posljednjim podacima u NATO-u, koji se temelje na procjenama za 2019., Hrvatska za obranu izdvaja 1,75 posto svog BDP-a, odnosno 6,94 milijarde kuna. Cilj od 2 posto dogovoren je na NATO-ovu summitu u Walesu 2014., ne kao obveza nego kao cilj prema kojem će se saveznici koji izdvajaju manje od tog iznosa kretati tijekom 10 godina, dakle do 2024., no izborom Donalda Trumpa za američkog predsjednika znatno se povećao pritisak da se do tog cilja dođe što prije. u sljedećih šest tjedana Vlada mora izaći s konkretnim planom kako doseći izdvajanja za obranu u visini od 2 posto BDP-a – piše Tomislav Krasnec za Večernji.