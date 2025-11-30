Ako je ima zimi, možda preživimo ljeti

Ivan Malić, IT stručnjak i jedan od osnivača Agrokluba pitao je AI koliko je svjetska godišnja proizvodnja poljoprivrednog proizvoda XY te koliko je prosječno stanje zaliha tog istog proizvoda. Prosječni građanin konzumira:

Pšenica. Godišnja proizvodnja je oko 800 milijuna tona. Zalihe oko 500 milijuna tona . Pšenice ima za oko 240 dana

Soja. Godišnja proizvodnje je oko 350 milijuna tona . Zalihe oko 120 milijuna tona. Soje ima za 125 dana.

Svinjsko meso. Godišnja proizvodnja je oko 130 milijuna tona. Zalihe oko 25 milijuna tona . Svinjskog mesa ima za 70 dana.

Mlijeko. Godišnja proizvodnja je oko 900 milijuna tona . Zalihe oko 45 milijuna tona. Mlijeka imamo za 18 dana .

Jaja. Godišnja proizvodnja je oko 1,4 milijarde tona . Zalihe oko 340 milijuna tona. Jaja ima za 89 dana.

Maslinovo ulje. Godišnja proizvodnja je oko 3,5 milijuna tona. Zalihe oko 1,5 milijuna tona. Maslinova ulja ima za 160 dana.

Poljoprivreda i hrana je gorivo svijeta, puno je važnija od struje, nafte, čelika ili novog mobitela. Kad ovih dana prođete pokraj kombajnera ili štanda sa domaćim voćem i povrćem, sjetite se gornjih brojki. Jer ako poljoprivrednik Slavko odluči ugasiti kombajn i postane influencer, svijet će biti gladan za 6 mjeseci. Agroklub