Stay hydrated, my friends

Ljudsko tijelo sadrži oko 60 posto vode koji gubimo disanjem i znojenjem, a taj proces pojačava vrućina, osobito ako ne unosimo dovoljno tekućine. Tako može doći do dehidracije, kažu zdravstveni stručnjaci. Kako se tijelo počinje znojiti, broj otkucaja srca raste, a krv se gura prema koži kako bi se maknula od topline. Kada nastupi dehidracija osoba počinje osjećati žeđ, usne i usta postanu suhe i osoba može osjetiti mučninu. Kod nekih se može javiti i glavobolja, a urin može postati tamniji. Ako je vani jako vruće, postoji i rizik od razvoja bolesti povezane s toplinom. Treba dodati da u ovakvim situacijama nije dovoljno piti samo vodu, već treba nadoknaditi elektrolite, jer se dehidracijom gubi i natrij i šećer. N1