S posla u grob

Trenutačna je starosna granica za odlazak u mirovinu u Njemačkoj ciglih 67 godina, no zbog koronavirusa postaju sve glasniji zagovornici podizanja te granice na 69 godina. Apsurd te mogućnosti vidi se u podatku da je 2019. godine svaki peti građanin te zemlje umro prije 69. pa bi to značilo da mirovinu neće ni doživjeti oni koje podizanje starosne granice čeka. Predsjedavajuća u Odboru za starije osobe u Bundestagu, Zimmermann, ne slaže se s takvim planom te tvrdi da je Njemačkoj potrebno vraćanje granice na 65. Za podizanje se zalažu ekonomski instituti i Bundesbanka tvrdeći da je to realan korak s obzirom na rast očekivana životnog vijeka. Deutsche Welle