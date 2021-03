Republika Mafija

Vlada Srbije je u subotu usvojila paket od sedam mjera koji se počinju primjenjivati od utorka, uključujući skraćenje radnog vremena do 18 sati i obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, zabranjena su sva javna okupljanja više od pet osoba… Dnevnik.hr

"Neće biti celivanja." pic.twitter.com/6St8YOFezd

— Name cannot be blank (@Jovanana) November 21, 2020