Vučić se izgledno ponovno planira kandidirati za premijera Srbije - Monitor.hr
Danas (18:00)

Od premijera do predsjednika, od frižidera do vječnosti

Vučić se izgledno ponovno planira kandidirati za premijera Srbije

S obzirom na to da mu Ustav Srbije ne dopušta kandidaturu za treći predsjednički mandat, taj potez vidi se kao način da ostane na vlasti nakon isteka mandata. Vučić je najavio mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, najranije krajem ovog proljeća. (Index)… DW analizira njegovu propagandnu mašineriju: Glavni cilj Srpske napredne stranke bio je da, po preuzimanju vlasti 2012. godine, stavi cjelokupnu medijsku scenu pod čvrstu kontrolu. I to su radili sustavno. Jedan od prvih poteza bilo je preuzimanje RTV Vojvodine, gdje su ubrzo smjenili cijelo rukovodstvo. To je bio početak kupovine medija, naročito na lokalnoj sceni.

„Rezultat je da je oko 90 posto medija, izravno ili neizravno, povezano s režimom Aleksandra Vučića.“ U međuvremenu, Vučić je doslovno počeo izlaziti iz hladnjaka, a oporba je gotovo nestala s političke scene, dok se neistomišljenici predstavljaju kao „izdajnici“, „strani plaćenici“ ili „neprijatelji države“, u atmosferi u kojoj su označavanje i diskreditacija postali uobičajeni dio medijskog narativa. Premijer je bio od 2014. do 2017. kada postaje predsjednik.


Slične vijesti

14.02. (09:00)

Svi bi zajedno, ali pod svojim uvjetima

Studentska lista i opozicija traže model zajedničkog nastupa protiv Vučića

Studentski pokret u Srbiji insistira da na njihovoj listi ne bude aktivnih političara, naglašavajući nezavisnost i povjerenje građana, potvrđeno masovnim protestima i sa oko 400.000 potpisa podrške. Predstavnici Zeleno-lijevi front, poput Radomir Lazović, pozivaju na ujedinjenje svih antirežimskih snaga protiv Aleksandar Vučić. Analitičari upozoravaju na duboko nepovjerenje prema opoziciji, podjele i loše poteze iz prethodnih izbornih ciklusa. Uprkos pritiscima i medijskoj kontroli, studenti zadržavaju podršku i poručuju da ne žele političku zavisnost, dok dio opozicije smatra da je zajednički nastup ključ promjena. DW

29.12.2025. (21:00)

Umjesto na kavu - pred kordon

Vučićeva Srbija pod kordonskom demokracijom: policija, lojalističke skupine i studentski pokret pred izbore

Tijekom 2025. vlast u Srbiji reagirala je na prosvjede i kritike ogromnim policijskim snagama, često uz suradnju s lojalističkim skupinama. Studentski aktivisti prikupljaju potpise za prijevremene izbore 2026., ali politički uvjeti ostaju nepovoljni, a oporba se fragmentira u više kolona. Vučić se bori za projekte poput EXPO-a, ignorira kritike Zapada i riskira represiju i destabilizaciju. Američki Zakon o zapadnom Balkanu pojačava pritisak, postavljajući mehanizme ucjenjivanja i zahtjeve za priznanje Kosova. Demokratski blok mora se ujediniti da bi imao šanse protiv monolitne vlasti. DW

19.12.2025. (15:00)

Dok ima satire, ima i nade

Zoran Kesić pred drugi nastup u Zagrebu: Zašto se vi u Hrvatskoj bavite Vučićem? Budite sretni što vam nije na teret

Srpski voditelj 20. prosinca ponovno pred zagrebačkom publikom u SC-u (za tportal): Meni ta Vučićeva ideja ‘Europo, primi nas sve zajedno, istovremeno’ djeluje kao one neke ‘genijalne’ ideje koje ti se rode u nekoj pijanoj noći u kafani, pa se sutradan onako mamuran pitaš: ‘Uh, majku mu, nisam valjda sinoć ono naglas izgovorio.’ I onda se predsjednik tim biserom namjesti na penal našim komšijama. Na srpskim ulicama nema energije kakva je bila prije godinu dana na svim onim hodočašćima studenata po Srbiji i ogromnim skupovima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru… Ali ima osjećaja nade, ima srušenog straha i ima inata. Siguran sam da će se, kada izbori konačno budu raspisani, obnoviti energija, da će studenti i građani zajedno krenuti u opće buđenje našeg društva…

08.11.2025. (21:00)

Kamo vjetar puše u tom smjeru se i zastave vijore

Dodik se okreće Americi, Vučić šuti i pušta da Trumpovi sinovi preuzimaju Beograd

Milorad Dodik, donedavni najglasniji pristaša Moskve, sada se iznenada okreće Washingtonu. Nakon što su mu Amerikanci ukinuli sankcije, Dodik govori o „novom početku“ i suradnji sa SAD-om, a istodobno u Beogradu Trumpovi sinovi preuzimaju zgradu Generalštaba za luksuzni projekt. Dok se u Banjoj Luci i Beogradu mijenjaju parole, Vučić šuti i čeka, svjestan da se vjetar moći ponovno okreće prema Zapadu.
Takav dvostruki zaokret – simbolički, politički i ekonomski – pokazuje kako balkanski lideri brzo mijenjaju strane kad pritisak postane jači od ideologije. Na terenu, to znači povratak američkog utjecaja i tiho povlačenje “ruskog narativa” koji je godinama oblikovao politiku u regiji. Ukratko o tome piše Momčila Đurđić za Index Najbolji sažetak je originalni naslov teksta – “Dodik se dramatično okrenuo Americi a Vučić ga slijedi spuštenih gaća”.

03.11.2025. (18:00)

Kad vlast tugu pretvori u PR kampanju

Vučićeva paralelna Srbija: sve što rade studenti i ostali ‘blokaderi’, napravit će i on, samo jače, brže i bolje

Blokirate križanja i ceste, htjeli biste i parlament? Posadim vam ćacije točno preko puta skupštine! Pješačite od Novog Pazara do Novog Sada? Moji pješaci kreću s još dalje točke, sa ‘svete srpske zemlje’ Kosova! Okupili ste beskrajne mase i snimate ih dronom? Moj ‘Centar za društvenu stabilnost’ takav će vam prosvjed složiti u pet, ma šta pet, deset gradova odjednom, i snimiti mase kakve Srbija u povijesti nije vidjela! Plačete za svojim najmilijima pred željezničkim kolodvorom? Plačem i ja, i cijeli državni vrh, a na mojoj strani su i duhovne sile, jer mi smo vlasnici i zagrobnog života u Srbiji! Ne vjerujete? Eno pitajte Porfirija, upravo drži parastos žrtvama nadstrešnice. Može i morbidnije, kaže Bojan Stilin za tportal, pesimistično, ne vjerujući da će ga izbaciti iz fotelje (osim možda bagerom kao Miloševića)

  • Majka kojoj je sin poginuo pod nadstrešnicom u Novom Sadu objavila uvjete vlastima da prekine štrajk glađu: da se pritvore i saslušaju svi osumnjičeni za pad nastrešnice, da se puste svi protupravno pritvoreni i da se raspišu izbori (Index)
  • Vučić želi organizirati miting u Novom Sadu i dovesti svoje pristaše. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada (tportal)
03.11.2025. (14:00)

Konstrukcije pucaju, a propaganda ne

Gruhonjić: Vučićev politički sat je otkucao. Srbija polaže popravni ispit

Uoči godišnjice pogibije 16 građana u padu nadstrešnice Željezničkog kolodvora u Novom Sadu, u godinu dana prosvjeda, osveti režima Aleksandra Vučića i političkoj budućnosti Srbije na Idejama su razgovarali s Dinkom Gruhonjićem, novinarom i profesorom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Gruhonjić osobno je na meti srpskih tabloida, i kaže da je svjestan da je situacija vrlo opasna. Cijeli razgovor možete preslušati i ovdje.

18.10.2025. (09:00)

Bezimeni ili Vučić – izbor koji zbunjuje više od studentske liste

Provedena anketa u Srbiji: Studentska lista – 44%, Vučić – 32%

43 posto ispitanika tvrdi kako nije bitno tko će doći na vlast umjesto Vučića, dok 39 posto ispitanika smatra da bi im bilo gore bez Vučića. Što se tiče prosvjeda protiv vlasti, 58 posto ih podržava, a 39 posto ne podržava. Više od polovice građana misli da Srbija ide u pogrešnom smjeru. Istovremeno, trećina ispitanika vjeruje da je Srbija na dobrom putu. Polarizacija se vidi i u tome što ispitanici prepoznaju kao najveći problem Srbije. Za 26 posto ispitanika najveći je problem sistemska korupcija, a za 20 posto ispitanika su najveći problem studenti i blokade. Podsjetimo, Vučić je prošli tjedan izjavio da će predsjednički i parlamentarni izbori vjerojatno biti održani zajedno u prosincu iduće godine. Napomenuo je kako neće mijenjati Ustav, odnosno da se neće ponovno kandidirati za dužnost predsjednika. Index

08.09.2025. (10:00)

Suzavac kao predizborni parfem režima

Policijska represija u Novom Sadu izazvala nove prosvjede

Prosvjed u Novom Sadu pod sloganom „Srbijo, čujemo li se?“ završio je brutalnim sukobom s policijom, uz pendrake, suzavac i šok-bombe. Dok vlast tvrdi da je reagirala na napade prosvjednika, svjedoci i pravnici ističu da je nasilje izazvano namjerno radi kompromitacije okupljenih. Oporba i pravni stručnjaci ocjenjuju da režim Aleksandra Vučića koristi represiju i zastrašivanje kao glavno sredstvo održavanja na vlasti. Unatoč pritiscima, najavljeni su novi prosvjedi i studentske blokade pod parolom „Indeks je jači od pendreka“. DW

01.09.2025. (13:00)

Uvijek se nađe krivac, ali odgovoran - teško

Srbija: Nema dogovora i kompromisa, osim u prisustvu treće strane sa batinom u ruci

Osvrnimo se samo na poslednjih 35 godina: međuetnički rat devedesetih, zimski protesti zbog izborne krađe 1996/97, bombardovanje Republike Srpske 1995. i SR Jugoslavije 1999. i konačno 5. oktobar, okončavani su samo pod pritiskom pobunjenog i pokradenog naroda i/ili stranih sila, uz stavljanje potpisa u tuđim vojnim bazama, kroz lex specialis, kapitulacije pod šatorom… Zato je teško očekivati da čovjek koji je zakleti baštenik i radikalski kreator tog i takvog mentaliteta isključivosti, društvenih podjela i ratobornih politika, posle svega se izvini onima koje je nazivao teroristima, ustašama, izdajnicima, stranim plaćenicima, separatistima, pozivajući tako na linč i odmazdu prema sopstvenim građanima. Jer, ko će u okolnostima besramne stigmatizacije neistomišljenika sjesti preko puta takvog predsjednika države? Momčilo Đurđić za Index

29.08.2025. (14:00)

Teletabis bez signala

Vučićeva vlast u Srbiji pokazuje znakove slabljenja i mogućeg raspada

Analiza portala Nova.rs ukazuje na znakove slabljenja i mogućeg raspada vlasti Aleksandra Vučića. Režim se suočava s financijskim problemima, o čemu svjedoče kašnjenja plaća u javnom sektoru i na lokalnoj razini. Istodobno, sve je očitije da se policija izjednačava sa stranačkim batinašima, dok se autonomija sveučilišta bezobzirno gazi. Kritički mediji su pod pritiskom, slično kao 1999. godine. Najveći pokazatelj slabosti je, međutim, unutarnji raspad Srpske napredne stranke, čija je podrška na terenu sve manja, a koalicije se raspadaju. Index