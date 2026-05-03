Od premijera do predsjednika, od frižidera do vječnosti

S obzirom na to da mu Ustav Srbije ne dopušta kandidaturu za treći predsjednički mandat, taj potez vidi se kao način da ostane na vlasti nakon isteka mandata. Vučić je najavio mogućnost održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, najranije krajem ovog proljeća. (Index)… DW analizira njegovu propagandnu mašineriju: Glavni cilj Srpske napredne stranke bio je da, po preuzimanju vlasti 2012. godine, stavi cjelokupnu medijsku scenu pod čvrstu kontrolu. I to su radili sustavno. Jedan od prvih poteza bilo je preuzimanje RTV Vojvodine, gdje su ubrzo smjenili cijelo rukovodstvo. To je bio početak kupovine medija, naročito na lokalnoj sceni.

„Rezultat je da je oko 90 posto medija, izravno ili neizravno, povezano s režimom Aleksandra Vučića.“ U međuvremenu, Vučić je doslovno počeo izlaziti iz hladnjaka, a oporba je gotovo nestala s političke scene, dok se neistomišljenici predstavljaju kao „izdajnici“, „strani plaćenici“ ili „neprijatelji države“, u atmosferi u kojoj su označavanje i diskreditacija postali uobičajeni dio medijskog narativa. Premijer je bio od 2014. do 2017. kada postaje predsjednik.