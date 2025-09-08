Suzavac kao predizborni parfem režima

Među prosvjednicima baš i nema europskih zastava, već sve vrvi od Kosova, a poruke i nisu toliko različite od onih kojima godinama barata i upravlja sâm Vučić. Jasno je da svaka studentska generacija želi biti dio nečeg većeg i povijesno važnijeg i misle da će baš oni biti neki novi šezdesetosmaši i jasno je da se neku prirodna solidarnost s drugim studentima koji na ozbiljnoj muci svakako može shvatiti i pozdraviti, no u potrazi za nekim novim Janom Palachom, valja imati oči širom otvorene da se ne bi ispalo nasamarenim i duboko razočaranim. Za konsolidaciju demokracije potrebno je da neka zemlja prođe barem dvije mirne smjene vlasti u kojima će se promijeniti ključne osobe i/ili stranke u izvršnoj vlasti. Međutim, od osamostaljenja od osmanske vlasti 1878. do danas, Srbija, bilo kao neovisna država, bilo u okviru jugoslavenske države, nije nikada prošla dva mirna prijenosa vlasti. Višelav Raos za tportal