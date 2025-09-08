Suzavac kao predizborni parfem režima
Policijska represija u Novom Sadu izazvala nove prosvjede
Prosvjed u Novom Sadu pod sloganom „Srbijo, čujemo li se?“ završio je brutalnim sukobom s policijom, uz pendrake, suzavac i šok-bombe. Dok vlast tvrdi da je reagirala na napade prosvjednika, svjedoci i pravnici ističu da je nasilje izazvano namjerno radi kompromitacije okupljenih. Oporba i pravni stručnjaci ocjenjuju da režim Aleksandra Vučića koristi represiju i zastrašivanje kao glavno sredstvo održavanja na vlasti. Unatoč pritiscima, najavljeni su novi prosvjedi i studentske blokade pod parolom „Indeks je jači od pendreka“. DW