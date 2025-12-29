Umjesto na kavu - pred kordon
Vučićeva Srbija pod kordonskom demokracijom: policija, lojalističke skupine i studentski pokret pred izbore
Tijekom 2025. vlast u Srbiji reagirala je na prosvjede i kritike ogromnim policijskim snagama, često uz suradnju s lojalističkim skupinama. Studentski aktivisti prikupljaju potpise za prijevremene izbore 2026., ali politički uvjeti ostaju nepovoljni, a oporba se fragmentira u više kolona. Vučić se bori za projekte poput EXPO-a, ignorira kritike Zapada i riskira represiju i destabilizaciju. Američki Zakon o zapadnom Balkanu pojačava pritisak, postavljajući mehanizme ucjenjivanja i zahtjeve za priznanje Kosova. Demokratski blok mora se ujediniti da bi imao šanse protiv monolitne vlasti. DW