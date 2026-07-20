Ima da se svi vratite... ili dobro, makar dođite u posjet

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Nova potpredsjednica Savjeta planira jače povezivanje Hrvata iz Latinske Amerike s domovinom
Jelena Nadinić, novoizabrana potpredsjednica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Hrvatske zadužena za prekomorske zemlje, najavila je četverogodišnji plan jačanja suradnje s Latinskom Amerikom. Nadinić, koja od 2018. predstavlja oko 300.000 Hrvata i njihovih potomaka iz Argentine, kao glavne ciljeve ističe učenje hrvatskog jezika, akademsku i poslovnu suradnju te uključivanje mladih i žena kroz mreže poput CroActivas. Unatoč izazovima geografske udaljenosti i generacijskog odmaka, fokus će biti na širenju stipendija, digitalnom povezivanju te razmjeni mladih radi očuvanja hrvatskog identiteta. tportal