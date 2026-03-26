To je tvoja zemlja, tu sagradi dom

Trendovi iseljavanja slabe: Više od trećine Hrvata planira povratak iz Njemačke
Istraživanje profesorica s Odsjeka za demografiju pokazuje da se val iseljavanja u Njemačku smiruje – 2024. zabilježen je najmanji broj doseljenih Hrvata od 2011. godine. Trenutno u Njemačkoj živi 425.000 hrvatskih državljana, a njih čak 34 % planira povratak unutar deset godina, prvenstveno u istočnu Hrvatsku i Dalmaciju. Glavni motivi su želja za mirnijim životom, blizina obitelji i nostalgija. Ipak, iseljenici su slabo upoznati s državnim mjerama za povratak, koje ocjenjuju preuskima, dok im je pri povratku ključni faktor već riješeno stambeno pitanje u domovini. Poslovni