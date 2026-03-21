A o tome je bivša predjsednica pričala!

Hrvati u Dubaiju: visoke plaće, raznoliki poslovi i ulaganja u nekretnine

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima živi 2000–2500 Hrvata, najviše zaposlenih u turizmu, avijaciji, građevini, IT-u i financijama. Plaće su znatno više nego u Hrvatskoj, često bez poreza na dohodak, pa početnici zarađuju 2500–4000 €, a menadžeri i do 40.000 €. Oko 700 Hrvata posjeduje nekretnine, koje se često isplate više od najma i služe kao ulaganje za budućnost. Budući da nema klasične mirovine, mnogi koriste otpremnine za investiranje, najčešće u nekretnine ili fondove. 24 sata, Poslovni


04.05.2022. (16:00)

94 Hrvata u Dubaiju imaju 125 nekretnina ukupne vrijednosti 42 milijuna dolara

Dubai, oaza za bogataše, kriminalce i Putinove tajkune. Svakog petog susjeda ne želite upoznati

Odbijanje Ujedinjenih Arapskih Emirata da zauzme stranu između Zapada i Moskve bio je i jasan signal ruskim oligarsima da će u Dubaiju njihov novac biti siguran. Stoga su brojni imućni Rusi, u strahu od sankcija Zapada, tamo prebacili silan novac. No, nije Dubai raj samo za bogataše i Putinove tajkune nego i za kriminalce sa svih strana svijeta, uključujući Hrvatsku i zemlje regije. Istraživači navode kako među vlasnicima nekretnina ima osoba povezanih sa švercom droge, financijskim kriminalom i korupcijom te bjegunaca od pravosuđa vlastitih zemalja. A podatak da jedna od pet nekretnina pripada kriminalcima izaziva zabrinutost. Slobodna

22.03.2022. (18:00)

Komad koji izaziva emociju

Paskvalinova maslina

Doživjela je tako Paskvalinova maslina i pad Venecije i pad hvarske komune i novu austrijsku vlast, rasla je, granala se i gropala zapamtivši poslije i kratku francusku upravu i povratak Austrije, i kratku talijansku upravu i Kraljevinu Jugoslaviju i Nezavisnu državu Hrvatsku i Titovu Jugoslaviju, i dočekala novu Hrvatsku. Nasljednici gornje međe odavno se više nisu sjećali ni koji je ni čiji čukunčukundjed posadio onu prekrasnu, raskošnu staru maslinu. Devet država pod devet kruna i zastava prošla je stara maslina u ovih tristo godina, a da se nije makla sa svoje gornje međe. Glave će joj doći deseta: nije šeik Muhamed bin Rashid Al Maktoum zbog nje trebao osvajati Hvar. Glupi Hrvati donijeli su mu je sami, piše za N1 Boris Dežulović

28.09.2021. (21:00)

Dost skupa promocija

Predstavljanje Hrvatske na izložbi EXPO 2020 u Dubaiju koštat će nas oko 25 milijuna kuna

Na najvećoj svjetskoj gospodarskoj pozornici i najposjećenijoj svjetskoj izložbi Expo koja se ove godine održava u Dubaiju od 1. listopada 2021. godine do 31. ožujka 2022. godine pod sloganom ‘Povezivanje umova, stvaranje budućnosti’, a koji će obuhvatiti tri tematska područja – mobilnost, održivost i povezivanje, nastupit će i Hrvatska i to po prvi puta nakon 2010. godine kada se Expo održao u Šangaju. Za najam paviljona EXPO i osnovnu infrastrukturu plaćeno je 6,3 milijuna kuna, za izradu vizualnog i sadržajnog koncepta  hrvatskog paviljona, njegovo uređenje, održavanje tijekom izložbe EXPO i demontiranje po završetku je predviđeno 13,6 milijuna kuna. Izložbeni dio paviljona uključuje virtualno iskustvo – gledanje, slušanje i putovanje po cijeloj Hrvatskoj te predstavljanje njezinih prirodnih ljepota, turističkih atrakcija i specifičnosti. Lider

24.10.2020. (23:30)

Nek nitko ne kaže Bandiću!

U Dubaiju otvorena najveća fontana na svijetu

Fontana se prostire na 7.327 kvadratnih metara, osvijetljena je s 3.000 led lampica, a 7.500 mlaznica baca vodu do 105 metara uvis. Fontana palmi nalazi se u trgovačkom centru na umjetnom otoku u obliku palme.

21.09.2018. (15:30)

Novca k'o pijeska

Javna tajna – Dubai postao globalni stroj za pranje novca

Dubai je postao globalni stroj za pranje prljavog novca, što je već duže vrijeme “javna tajna”, kaže odvjetnik William Bourdon predsjednik francuskog Udruženja za ekonomski kriminal Sherpa. Dodaje da je ovaj grad uspio vrlo vješto privući ovakav novac koristeći svoj imidž atraktivnog grada i arhitektonskog simbola pretjerane modernosti te da je imao velike koristi od toga što je OECD pooštrio zakone o poreznim utočištima, postajući time raj za one koji bježe od plaćanja poreza u svojim zemljama. al Jazeera

09.04.2018. (09:40)

Ali su na logu ušparali...

Dubai će na Expo potrošiti – 35 milijardi eura

Dubai će potrošiti 34,6 milijardi eura u infrastrukturne projekte za Svjetsku izložbu 2020., prvi Expo na Bliskom istoku, od toga u infrastrukturu i prijevoz 17,4 milijardi dolara, 13,2 milijardi u stanovanje i 11 milijardi u hotele i tematske parkove. Vlasti grada-države očekuju 300.000 posjetitelja dnevno, od kojih polovicu stranaca. Svjetska izložba, koja se priređuje svakih pet godina i traje šest mjeseci, omogućuje svakoj zemlji da promiče svoju kulturu, industriju i inovacije. Ovdje sajt projekta, dobar skroz. Phys.org

05.03.2018. (20:49)

Briga ili kršenje prava?

U Dubaiju će genetski mapirati građane?

Zbog učestalih genetskih poremećaja vlasti u Dubaiju nedavno su objavile, za mnoge, kontroverzan plan prema kojemu bi do 2020. godine trebali genetski mapirati sve stanovnike tog grada kojih je za sada oko tri milijuna. Plan je stvoriti najveću svjetski bazu genoma kojom bi, tvrde vlasti, mogli predvidjeti moguće genetske bolesti i prije nego parovi začnu djecu. Razlog je visoka stopa srodnosti bračnih partnera – 50,5%. 24sata, Daily Mail

03.10.2017. (11:20)

Zlatni grad

U Dubaiju emir poklanja kuću svakome tko je nema

Večernji donosi zanimljivu reportažu o životu u Dubaiju. Karta za vlak u običnom vagonu za jednu zonu košta šest kuna, a u luksuznom 12 kuna. Gorivo je izrazito jeftino pa tako litra benzina košta tri kune. Svaki stanovnik-državljanin Dubaija koji si to ne može priuštiti dobije od emira besplatno kuću. Režije, naravno, ne plaćaju. Bauštelci (većinom Indijci i Pakistanci) čine jednu četvrtinu populacije tog grada. Oni rade 12 sati dnevno, a mjesečno zarade 300 dolara. U Dubaiju se vole hvaliti da imaju mnogo toga najvećeg na svijetu – ondje je hotel sa sedam zvjezdica, najviši neboder, najveći akvarij i najveći šoping-centar.

26.09.2017. (23:25)

Leteći Arapski Emirati

Dubai: Testni let prvog letećeg taksija

Dubai je jučer izveo testni let drona za kojeg tvrde da će biti prva u svijetu taksi služba s bespilotnim letjelicama. Ovaj leteći taksi razvila je njemačka tvrtka Volocopter, a izgleda kao mali helikopter s dva sjedala, jedino što ima 18 propelera. Na jučerašnjem letu nije bilo putnika, a dron je uzletio 200 metara u zrak i lebdio oko 5 minuta da bi se potom spustio (ovdje video). I druge tvrtke rade na sličnim projektima – Airbus ima u planu da do 2020. plasira samoleteći taksi (bez pilota, dakle), Kitty Hawk, tvrtka Googleovog Larryja Pagea, radi na svojoj strategiji letećih taksija, kao i Uber… Reuters

05.08.2017. (18:10)

Vidi se iz svemira

Dubai dobio najveći OLED zaslon na svijetu

Dubai je ovih dana podignuo dosad najveći OLED zaslon na svijetu. U velikom trgovačkom centru Dubai Mall u funkciju je pušten zaslon širok 50 i visok 14 metara sa sveukupno 1,7 milijardi piksela. Zaslon je sastavljen od 820 LG-jevih 55-inčnih OLED zaslona, a zbog ovih značajki osigurao je čak tri mjesta u Guinnessovoj knjizi rekorda – najveći video zid visoke rezolucije, video zid najveće rezolucije i najveći OLED zaslon na svijetu. Bug