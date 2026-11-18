Nešto novo, nešto divlje
Nova zdanja na mjestu Vjesnika: Država preuzima kompleks i priprema međunarodni natječaj
Na mjestu srušenog kompleksa Vjesnika u Zagrebu planira se izgradnja modernog kompleksa za potrebe državne uprave. Država je u procesu otkupa preostalih udjela suvlasnika kako bi postala 75-postotni vlasnik te priprema međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj. Budući reprezentativni objekt na križanju Savske i Slavonske avenije morat će pratiti parametre zagrebačkog GUP-a, čime će se trajno promijeniti vizura ulaza u grad. Jutarnji