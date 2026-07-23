Grickanjem do temelja
Službeno završeno uklanjanje zagrebačkog Vjesnika, priprema se teren za novu zgradu
Tvrtka Eurco završila je radove na uklanjanju Vjesnikova nebodera te je čišćenjem gradilišta i odvozom više od 4500 kubika otpada pripremljena primopredaja terena. Višemjesečni proces rušenja trajao je gotovo sedam mjeseci od požara, a bio je obilježen produljenjem rokova, uklanjanjem azbesta, incidentom s kranom te privremenim zatvaranjima Slavonske avenije. Ukupni troškovi iznose 5,27 milijuna eura s PDV-om. Nakon potpunog račišćavanja, država planira raspisati javni arhitektonski natječaj za novi kompleks te dovršiti otkup preostalih suvlasničkih udjela na toj lokaciji. Jutarnji