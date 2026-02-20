Zgrada pada prije cijena
Rok rušenja Vjesnika je do 19. svibnja, u tijeku i spor suvlasnika s državom oko otkupa
Država planira otkupiti 37% udjela u izgorjelom Vjesniku po cijeni od 338,45 eura/m², prema procjeni Povjerenstva Ministarstva graditeljstva. Procjena je izrađena prije požara i uspoređivala je zemljišta na udaljenijim lokacijama, izostavljajući skuplje transakcije u blizini. Ministarstvo odbacuje sumnje u procjenu, dok suvlasnici – Fortenova, Allegheny Financial, VLM Cvjetno, Plavi radio i Krešo Čuljak – traže neovisno vještačenje za tih 37% udjela u zemljištu od 32.000 m². 24sata, Nacional… Rok za potpuno uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada je 90 dana, do 19. svibnja, uz paralelnu pripremu osiguranja Slavonske avenije i podvožnjaka, čiji promet mora biti omogućen najkasnije do 19. ožujka. Jutarnji… Poslovni kaže da je odlučeno da će se zgrada uklanjati strojno, odnosno “grickanjem”, što se predstavlja kao sigurnija, iako skuplja i sporija varijanta rušenja.