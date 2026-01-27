Nove američke prehrambene smjernice: zaokret od kalorija prema obradi hrane - Monitor.hr
Danas (22:00)

I nutricionisti rekli svoje

Nove američke prehrambene smjernice: zaokret od kalorija prema obradi hrane

Nove DGA smjernice 2025.–2030. označavaju važan pomak u nutricionističkom razmišljanju: fokus se s kalorija i pojedinačnih nutrijenata prebacuje na stupanj obrade hrane i metaboličke učinke ultraprocesiranih proizvoda. Iako je inverzna piramida izazvala zbunjenost, tekstualni i znanstveni dio dokumenta naglašavaju smanjenje industrijske hrane, važnost kuhanja kod kuće te oprezniji odnos prema ugljikohidratima. Zasićene masti su relativizirane, proteini rehabilitirani, a poruka je jasna: nije svejedno što jedemo, čak ni kad kalorije izgledaju iste. Tamara Čačev za Ideje


