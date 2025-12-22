Brže od Formule 1, legalnije od drugih
Vignetim: Digitalni suputnik za bezbrižna putovanja
Aplikacija Vignetim pojednostavljuje putovanja Europom omogućujući brzu kupnju digitalnih vinjeta za 12 zemalja, uključujući Sloveniju, Mađarsku i Češku. Osim vinjeta, aplikacija podržava plaćanje cestarina i nudi komercijalne vinjete za teretna vozila. Posebna pogodnost je mogućnost aktivacije eSIM profila za mobilni internet. Uz fleksibilne datume aktivacije, SMS obavijesti i raznolike načine plaćanja (poput Apple Paya i Revoluta), Vignetim je praktično rješenje “sve u jednom” za vozače koji žele izbjeći gužve i birokraciju na putu. Bug