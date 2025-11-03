Zbogom rampe, zdravo kamere
Hrvatska uvodi digitalni sustav naplate cestarine Crolibertas
Sustav naplate cestarine Crolibertas omogućuje prolazak bez zaustavljanja. Radovi počinju 4. studenog na autocesti A3, a potpuna primjena očekuje se do studenog 2026. Sustav koristi ENC/EENC uređaje i automatsko prepoznavanje registarskih pločica. Nadzor će provoditi posebna vozila ESNC-a, a za neplaćanje slijedi penal od 120 eura. Projekt vrijedan gotovo 80 milijuna eura provode SkyToll i TollNet, financiran iz Nacionalnog plana oporavka. Cilj je brži promet, manja gužva i modernizacija autocesta.