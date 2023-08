Oba stanja su opasna

“U oba slučaja visoke temperature štete organizmu. Sunčanica pogađa ‘samo’ glavu – odnosno mozak. Ostatak tijela je u redu”, govori Frank Erbguth, predsjednik Njemačke zaklade za mozak. Toplinski udar uzrokuje kolaps cjelokupnog sustava termoregulacije tijela i može biti koban. No to ne znači da sunčanica ne predstavlja ozbiljno stanje. Erbguth naglašava da je čest neprimjetan prijelaz od sunčanice do toplinskog udara. “U odnosu na toplinski udar, sunčanica zahtijeva izlaganje sunčevoj svjetlosti. Toplinski udar se može dogoditi u mrklom mraku ako su temperature vrlo visoke”, kaže Bernd Böttiger, voditelj Odjela za anesteziologiju i intenzivnu medicinu pri Sveučilišnoj bolnici u Kölnu i savezni koordinator liječnika njemačkog Crvenog križa. Ako dođe do toplinskog udara, “krv se zgrušava”. “Mali ugrušci začepljuju male krvne žile”, rekao je Erbguth. Bubrezi, zajedno s jetrom i srcem, više ne mogu pravilno funkcionirati. U najgorem slučaju, može doći do zatajenja više organa. “Vlažna toplina puno je gora od suhe”, dodao je Erbguth, “jer povećana vodena para u zraku smanjuje isparavanje znoja na koži, a time i sposobnost tijela da se ohladi”. Index