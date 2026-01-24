Zagreb kakav bi mogao biti
Obnova predionice lana u Kežmarku kao primjer suvremenog pristupa industrijskoj baštini
Nekadašnja predionica lana Pradiareň Kežmarok u Slovačkoj, osnovana 1860., obnovljena je i pretvorena u suvremeni proizvodni, administrativni i javni prostor. Projekt slovačkog studija Beef Architekti temelji se na mirnom dijalogu povijesne strukture i novih intervencija, uz snažnu konzervatorsku kontrolu. U prvoj fazi obnovljena je izvorna zgrada s proizvodnjom, uredima i smještajem, dok druga faza donosi kafić, trgovinu i muzej. Projekt pokazuje kako industrijska baština može dobiti novu, održivu ulogu – lekcija relevantna i za zagrebački Paromlin. Haus