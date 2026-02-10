Ozbiljan kompliment iz Europe
Double Villa Bukovac u užem izboru za EU Mies van der Rohe Award 2026.
Projekt Double Villa Bukovac zagrebačkog ureda njiric+ arhitekti (Journal) ušao je u uži izbor od 40 projekata za nagradu EU Mies van der Rohe Award 2026. (popis nominacija za ovu prestižnu arhitektonsku nagradu ovdje), među više od 400 nominacija iz cijele Europe. Riječ je o jednom od dva hrvatska projekta na shortlisti. Kuća je već nagrađivana za stambenu arhitekturu te se ističe kritičkim odnosom prema zagrebačkom GUP-u, smanjenjem volumena i inovativnim tipološkim rješenjem višegeneracijskog stanovanja, uz snažan fokus na prostor, materijalnost i održivost. Vizkultura, Haus piše kako je Tržnica Gruž ušla u finale u sklopu istih nagrada.