Kako trošiti manje energije nego mobitel na punjaču
Pasivna kuća: odgovor graditeljstva na klimatske i energetske ciljeve
13. Dani pasivne kuće u Hrvatskoj, u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Konzorcija Pasivna kuća Hrvatska, okupili su stručnjake i projekte posvećene održivoj, energetski učinkovitoj gradnji. Manifestacija je naglasila ulogu pasivne kuće u dekarbonizaciji, energetskoj tranziciji i prilagodbi klimatskim promjenama, osobito u kontekstu EU ciljeva. Predstavljeni su primjeri niskoenergetskih i pasivnih kuća od drva, s obnovljivim izvorima energije, naprednim sustavima grijanja i hlađenja te minimalnom potrošnjom energije, potvrđujući da održiva gradnja više nije futurizam, nego standard u nastajanju. Jutarnji