Kako trošiti manje energije nego mobitel na punjaču

Poljud je oronuo, trošan, trenutno je čak arhitektonska rugoba, međutim ima sve potencijale da se obnovi na najbolji mogući način. Od Poljuda napraviti ove krafne, kako ih ja zovem, a kakve se grade po cijeloj Europi sa svim tim spektaklima pod parolom javno i privatno zaista je iluzija. Stari olimpijski minhenski stadion nitko neće rušiti, kao ni onaj u Berlinu, ni mnoge druge stadione od velike arhitektonske i povijesne vrijednosti neće srušiti. Sve je to od slučaja do slučaja, može se rušiti nešto što je lošije kvalitete u građevinskom smislu. Ovdje kod nas je u pitanju nacionalna vrijednost i rasprave o tome nema. Mnogi koji bi sada na ovu temu trebali nešto reći o tome šute, šute splitski sportaši, Ministarstvo kulture ali i država, jer ovo je državni problem… Kaže arhitekt Nenad Fabijanić za Nacional, nositelj autorskih prava za Poljud i zastupnik obitelji Magaš.