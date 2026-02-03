Obnova zgrada do 2050.: ambiciozni ciljevi, 44 milijarde eura troška - Monitor.hr
Danas (13:00)

Račun je stigao. Još se ne zna tko plaća

Obnova zgrada do 2050.: ambiciozni ciljevi, 44 milijarde eura troška

Prema procjeni Energetskog instituta Hrvoje Požar, za sveobuhvatnu energetsku obnovu zgrada u Hrvatskoj do 2050. potrebno je najmanje 44 milijarde eura, a stvarni trošak vjerojatno će biti i veći. EU ciljevi zahtijevaju ubrzanu obnovu, no trenutačna ulaganja višestruko zaostaju: umjesto potrebnih 1,1 milijarde eura godišnje, javni pozivi donose tek oko 400 milijuna. Buduće financiranje planira se bez klasičnih potpora, kroz financijske instrumente, što dodatno otvara pitanje priuštivosti obnove za građane. Zgradonačelnik


Slične vijesti

20.07.2025. (08:00)

Kad ti stan ne može dignuti kredit, ali zato susjed diže živce

Energetska obnova bez subvencija: kako (pre)živjeti fasadni makeover

Energetska obnova zgrada trenutačno se ne može sufinancirati putem državnih natječaja, no postoje lokalne opcije poput spomeničke rente u Zagrebu. Kreditiranje ovisi o banci, broju stanova i pričuvi, a moguće su i uplate suvlasnika “iz džepa”. Šest banaka nudi specifične kredite za obnovu, ali uz različite uvjete. U slučaju neslaganja među suvlasnicima, vrijedi volja većine. GSKG nudi savjetovanje i zajmove za manje obnove. Zgradonačelnik

29.07.2024. (13:00)

Za energetski učinkovitiju javnu zgradu

Objavljen priručnik za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Portal ZGRADOnačelnik.hr je u suradnji s Udrugom gradova, REGEA-om i brojnim stručnim partnerima izradio poseban priručnik za djelatnike javnih uprava – kako energetski obnoviti zgradu u vlasništvu javnoga sektora. To su zgrade poput škola, vrtića, bolnica, muzeja, sportskih dvorana, zgrada gradskih uprava i slično. U priručniku će se tako naći korisne informacije poput ključnih direktiva koje oblikuju postupke energetske obnove, ključnih koraka u planiranju postupka obnove, potrebne dokumentacije, izvora i mogućnosti financiranja, popisa najčešćih greški, ali i primjera dobrih praksi. Predstavljanje priručnika i okrugli stol će se održati u utorak, 24. rujna u konferencijskoj dvorani Kuće Europe, ul. Augusta Cesarca 4-6, Zagreb, s početkom u 10 sati .

14.05.2024. (10:00)

Kod nijedne nema odmora!

Ključne razlike: Što je integralna, dubinska i sveobuhvatna energetska obnova zgrade?

Svaka razina obnove je drugačija, a kada se radi energetska obnova, u pravilu se traže određene razine ušteda u skladu s kategorijama obnove. U zadnjem javnom pozivu za energetsku obnovu zgrada ukratko je pojašnjeno koje mjere obuhvaćaju koju razinu obnove. A u Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine, koji je Vlada RH krajem 2021. godine donijela na temelju prijedloga Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, detaljno su objašnjeni svi pojmovi i razine obnove. Zgradonačelnik:

Ukratko:

  • Integralna obnova
    • barem jedna mjera na ovojnici zgrade
  • Dubinska obnova
    • mjere na ovojnici zgrade i tehničkim sustavima
  • Sveobuhvatna obnova
    • integralna ili dubinska obnova
    • jedna ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa
    • povećanja sigurnosti u slučaju požara
23.03.2024. (11:00)

Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može

Suluda ideja – Kako država može sufinancirati energetsku obnovu zgrada bez EU novca

Recimo da imamo veliku zgradu. Nekoliko ulaza, ukupno stotine stanova. Recimo da suvlasnici te zgrade žele energetski obnoviti taj objekt. Odokativnom metodom, to košta milijun eura. Kako to financirati? Bez subvencije, nikako. I koji je, trenutni, izbor suvlasnik te zgrade? Čekati neki javni poziv i nadati se da će uspjeti (prvenstveno) složiti se među sobom, pripremiti dokumentaciju, projekt obnove, odnosno uložiti priličan novac za izradu te dokumentacije. I mogu čekati. I čekati. I čekati.  A dok čekaju, zgrada i dalje troši sulude iznose za energiju. I da se pojavi javni poziv, mogu sve pripremiti i ne proći na tom pozivu. A to je rizik koji je, kako sada stvari stoje, priličan.  A što kada bi takva jedna zgrada mogla sve to odraditi, ali da zna da će dobiti novac i da će energetski obnoviti zgradu. Za tako nešto, mora biti uspostavljen sustav kojeg trenutno nema. Tin Bašić otvara Pandorinu kutiju svojim pitanjima, ali i prijedlozima rješenja, za Zgradonačelnik.

16.12.2019. (12:30)

Take the EU money and run

Početkom 2020. ide novi natječaj za energetsku obnovu zgrada i liftove

U prvom kvartalu sljedeće godine bit će raspisan novi poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada, najavili su iz Ministarstva gradnje i prostornog uređenja. Iz Ministarstva poručuju da su osigurali 152 milijuna kuna s mogućnošću povećanja sredstava. Nepovratnim sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova sufinancirat će se kao i za prošli poziv 60 posto iznosa.

08.02.2018. (00:13)

Previše prijava

Obustavljen poziv za prijavu za dodjelu subvencija za energetsku obnovu

Zbog velike navale na subvencije za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja privremeno je obustavilo poziv za prijavu za dodjelu sredstava, otvoren 16. studenog. Poziv je trebao biti otvoren do 7. svibnja no dosad su pristigle 443 prijave, koje čine više od 200 posto od osiguranih sredstava. Na raspolaganju je 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Novi list

16.08.2017. (15:00)

Varaždin: 83 milijuna kuna za obnovu bolnica – najveća investicija u javne objekte od 1991.

83,5 milijuna kuna bit će uloženo u Opću bolnicu Varaždin, u energetsku obnovu sedam objekata unutar bolničkog kompleksa, a početak radova danas je svečano obilježen.

Osim što će zgrade Interne, Neurologije, Kirurgije, Kuhinje, Ljekarne, Logopedije i Praonice dobiti nove, toplinski izolirane fasade, novu stolariju i solarne panele, u objektima će mjerenje potrošnje energije biti automatizirano, a na radijatore će biti postavljeni termostatski ventili.

Godišnja ušteda na grijanju i hlađenju – 3,4 milijuna kuna

Zahvaljujući tome i brojnim drugim radovima, varaždinska bolnica godišnje će na energentima uštedjeti 3,4 milijuna kuna ili oko 8.650.000 Kwh energije, a upravo će se iz tih ušteda ulaganje vraćati 14 godina nakon završetka radova.

Ulaganje je u sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora, kojeg provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava sredstva za sufinanciranje provedbe. Fond će osigurati 24 milijuna kuna, a ostatak sredstava Prvo plinarsko društvo, pružatelj energetske obnove koje je odabrano putem postupka javne nabave. Opća bolnica Varaždin ne mora osigurati sredstva budući da će se ulaganje vraćati iz ušteda na energentima.

Najveća investicija od Interne i Pedijatrije

Ova investicija najveća je u javne objekte u Gradu Varaždinu od 1991. Posljednja usporediva investicija bila je izgradnja objekata Interne i Pedijatrije davne 1991., a u ovom je trenutku četvrta najveća investicija na području energetske obnove objekata u Republici Hrvatskoj. Rok za dovršetak svih radova je 31. prosinca 2018. godine.

Svih sedam objekata – zgrade Interne, Neurologije, Kirurgije, Kuhinje, Ljekarne, Logopedije i Praonice – dobit će nove fasade, toplinski izolirane, na objektima će biti postavljena nova stolarija, a postavljeni će biti i solarni paneli za pripremu tople vode.

Nove kotlovnice, izolacija, glačalo, ventili, solarni paneli…

U zgradama Kirurgije i Interne bit će postavljene nove kotlovnice, ugrađene će biti dizalice topline. Novi sustav za grijanje u zgradi Interne je, uz postojeći cjevovod, predviđen za grijanje još pet objekata, zgrada RTG-a, Ljekarne, Kuhinje, Neurologije i Ginekologije.

Ravni krovovi će pak biti izolirani na zgradama Ljekarne i Kuhinje, a zgrada Praonice će, primjerice, dobiti novi valjak za glačanje, pa će u tehnološkom procesu glačanja bolničkog rublja biti postignuta dodatna ušteda energije.

Projektom je predviđeno i stavljanje termostatskih ventila na radijatorima, mjerenje potrošnje energije će biti automatizirano, a u zgradama će biti postavljeni odvojeni mjerači za zasebno mjerenje potrošnje energije.

Time, izolacijom prostora, solarnim panelima i svim ostalim radovima Opća bolnica Varaždin trošit će daleko manje energije za grijanje i hlađenje prostora u sedam objekata.

25.05.2017. (16:00)

Kupit ćemo sav stiropor na svijetu!

Kreće energetska obnova zgrada – 1.000 gradilišta u 18 mjeseci

560 milijuna kuna bespovratnih sredstava osigurano je za energetsku obnovu višestambenih zgrada, za 600 projekata, čija će obnova sve skupa biti u vrijednosti 940 milijuna kuna. Za energetsku obnovu vrtića, škola, fakulteta i domova osigurano je 348 milijuna kuna bespovratnih sredstava, za sve skupa 223 projekta, a obnova će biti u sveukupnoj vrijednosti 781 milijun kuna. Svi projekti bit će sufinancirani iz EU fondova, otvorit će se preko tisuću gradilišta, što je oko 1,7 milijardi kuna ukupnih investicija, pri čemu projekti moraju biti završeni u narednih 18 mjeseci. Monitor