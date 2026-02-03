Račun je stigao. Još se ne zna tko plaća

83,5 milijuna kuna bit će uloženo u Opću bolnicu Varaždin, u energetsku obnovu sedam objekata unutar bolničkog kompleksa, a početak radova danas je svečano obilježen.

Osim što će zgrade Interne, Neurologije, Kirurgije, Kuhinje, Ljekarne, Logopedije i Praonice dobiti nove, toplinski izolirane fasade, novu stolariju i solarne panele, u objektima će mjerenje potrošnje energije biti automatizirano, a na radijatore će biti postavljeni termostatski ventili.

Godišnja ušteda na grijanju i hlađenju – 3,4 milijuna kuna

Zahvaljujući tome i brojnim drugim radovima, varaždinska bolnica godišnje će na energentima uštedjeti 3,4 milijuna kuna ili oko 8.650.000 Kwh energije, a upravo će se iz tih ušteda ulaganje vraćati 14 godina nakon završetka radova.

Ulaganje je u sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora, kojeg provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava sredstva za sufinanciranje provedbe. Fond će osigurati 24 milijuna kuna, a ostatak sredstava Prvo plinarsko društvo, pružatelj energetske obnove koje je odabrano putem postupka javne nabave. Opća bolnica Varaždin ne mora osigurati sredstva budući da će se ulaganje vraćati iz ušteda na energentima.

Najveća investicija od Interne i Pedijatrije

Ova investicija najveća je u javne objekte u Gradu Varaždinu od 1991. Posljednja usporediva investicija bila je izgradnja objekata Interne i Pedijatrije davne 1991., a u ovom je trenutku četvrta najveća investicija na području energetske obnove objekata u Republici Hrvatskoj. Rok za dovršetak svih radova je 31. prosinca 2018. godine.

Nove kotlovnice, izolacija, glačalo, ventili, solarni paneli…

U zgradama Kirurgije i Interne bit će postavljene nove kotlovnice, ugrađene će biti dizalice topline. Novi sustav za grijanje u zgradi Interne je, uz postojeći cjevovod, predviđen za grijanje još pet objekata, zgrada RTG-a, Ljekarne, Kuhinje, Neurologije i Ginekologije.

Ravni krovovi će pak biti izolirani na zgradama Ljekarne i Kuhinje, a zgrada Praonice će, primjerice, dobiti novi valjak za glačanje, pa će u tehnološkom procesu glačanja bolničkog rublja biti postignuta dodatna ušteda energije.

Projektom je predviđeno i stavljanje termostatskih ventila na radijatorima, mjerenje potrošnje energije će biti automatizirano, a u zgradama će biti postavljeni odvojeni mjerači za zasebno mjerenje potrošnje energije.

Time, izolacijom prostora, solarnim panelima i svim ostalim radovima Opća bolnica Varaždin trošit će daleko manje energije za grijanje i hlađenje prostora u sedam objekata.