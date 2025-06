Pa ti budi kriminalac

People in prison per 100,000 of population, 2017.

US: 666

Israel: 265

Turkey: 254

Chile: 237

Czech Republic: 216

Estonia: 213

NZ: 210

Poland: 196

Mexico: 192

Australia: 162

England & Wales: 145

Spain: 130

Canada: 114

France: 101

Italy: 93

Germany: 76

Japan: 45

(OECD)

