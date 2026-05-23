Gužvanje iza rešetaka

Najnovije izvješće Vijeća Europe upozorava na kritičan porast broja zatvorenika u 46 država članica, pri čemu je broj zemalja s ozbiljnom prenapučenošću skočio sa šest na devet. Turska i Francuska predvode listu s čak 131 zatvorenikom na 100 mjesta, a u kritičnom su stanju i Hrvatska (123) te Italija (121). Ukupna zatvorska populacija porasla je na više od 1,1 milijun ljudi, s prosječnom stopom od 110 zatvorenika na 100.000 stanovnika, dok su stope zatvaranja i dalje najviše u istočnoj Europi.

Posebno je alarmantna situacija u Portugalu, koji je krajem 2025. godine dosegnuo popunjenost od 103,4%. Glavni su uzroci dugotrajne zatvorske kazne, te prečesto i predugo korištenje istražnog zatvora. Sustav pati zbog restriktivne kaznene kulture i ignoriranja alternativnih mjera, poput društveno korisnog rada za lakše prekršaje, zaključuje struka. N1