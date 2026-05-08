Hrvatska rekorder EU po rastu broja zatvorenika: Kapaciteti premašeni za 900 osoba
Danas (08:00)

I tu nam fali smještajnih kapaciteta

Hrvatska rekorder EU po rastu broja zatvorenika: Kapaciteti premašeni za 900 osoba

Hrvatska bilježi dramatičan porast zatvorske populacije, dosegnuvši stopu od 129 zatvorenika na 100.000 stanovnika, što nas svrstava među osam najgorih u EU. Dok Finska ima tek 57, a Slovenija 85 zatvorenika na isti broj ljudi, naši su kapaciteti popunjeni čak 127%. Službeno imamo mjesta za 3900 osoba, ali ih je trenutno smješteno 4800. Zbog toga se planira hitna gradnja montažnih objekata u Lipovici i Varaždinu. na Danici primjećuju da je stopa zatvorenika u 10 godina narasla za 73 posto, otkako je Plenković postao premijer.


21.09.2025. (17:00)

Povratnici u hotel s rešetkama

Prva ovosezonska ‘Nedjeljom u 2’ donosi priče iz lepoglavskog zatvora

U Kaznionici Lepoglava kaznu zatvora izdržava više stotina zatvorenika osuđenih za najteža kaznena djela. O životu iza rešetaka, ljudima koji upravljaju zatvorskim sustavom i osuđenicima u prvoj emisiji Nedjeljom u 2 pričaju ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić, bivši boksač Stjepan Božić, koji u zatvor odlazi svojevoljno i za sobom vodi poznate ljude, uglavnom sportaše, kao i bivši zatvorenik Angel Andonov koji je zbog šverca droge iza rešetaka proveo 18 godina. Penić je objasnio kako funkcionira zatvorski sustav, kako se u Lepoglavi izvršuju i gospodarske aktivnosti, iako je veliki problem prenapučenost zatvora. U planu su novi prostori. Omjer pravosudnih policajaca i osoba lišenih slobode kreće se oko 1 naprama tri. Izazovna je i zdravstvena skrb za zatvorenike. Otkrio je i da neki zatvorenici namjerno rade zlodjela kako bi se vratili u zatvor, jer im tamo ipak bolje odgovaraju uvjeti za život. HRT

02.09.2025. (09:00)

Kad zatvorski dani vrijede dvostruko više od radnih

Mirovine bivših političkih zatvorenika padaju, ali rastu iznosi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u srpnju je isplatio 1.723 mirovine bivšim političkim zatvorenicima, prema posebnom zakonu koji im priznaje vrijeme provedeno u zatvoru kao dvostruki radni staž. Prosječna mirovina nakon posljednjeg usklađivanja iznosi 931,47 eura, što je više nego dvostruko u odnosu na 2003. kada su ih primala 5.776 korisnika. Najviše je obiteljskih mirovina (1.013), dok broj korisnika kontinuirano opada. Mirovina.hr, tportal

17.06.2024. (21:00)

Slobodnog vremena napretek

U zatvorima najpopularniji krimići, ali nema što se ne čita

U Hrvatskoj ima sedam kaznenih ustanova, u svakoj je omogućen pristup knjižnom fondu pa ukupno uzničke dane uz knjigu krati do 50 posto zatvorenika. Najčitaniji žanr iza hrvatskih rešetaka je svakako kriminalistički roman, a čitaju se i vjerske knjige, ljubavni i erotski romani, knjige za samopomoć i sl. U Lipovici vole knjige vjerskog sadržaja i putopise, u Lepoglavi vole erotske romane Zvonimira Majdaka, kao i romane Suzane Rog – pseudonima pod kojim je također pisao. U ženskom zatvoru u Požegi najviše se čitaju ljubavni romani, potom krimići i knjige za samopomoć. HRT

25.02.2023. (11:00)

Užas i sramota

Držali ih 20 godina u zatvoru, bez optužnice. Sad ih puštaju iz Guantanama jer ga planiraju zatvoriti

Bijela kuća o Guantanamu: Vrijedilo je pokušati | Svijet Vijesti | Al Jazeera

Američki dužnosnici pustili su dvojicu braće iz Pakistana, koji su 20 godina proveli u vojnom zatvoru Guantanamo bez optužnice, da se vrate u svoju domovinu. Pedesetpetogodišnji Abdul i pedesettrogodišnji Mohammed Rabbani posljednji u nizu zatvorenika koji su pušteni iz američkog zatvora na Kubi koji SAD namjerava isprazniti i zatvoriti. U vojnim zapisima navedeno je da nisu dali važnije obavještajne podatke ili da njihove izjave nisu prihvatljive s obzirom na to da je prilikom ispitivanja korišteno fizičko nasilje. U Guantanamu se 2003. nalazilo oko 600 ljudi koje je SAD smatrao “teroristima”, a danas ih je ondje još 32, od kojih je 18 spremnih za transfer ako se pronađe treća strana koja će ih prihvatiti, priopćio je Pentagon. Mnogi su iz Jemena, ratom razorene zemlje koja je preplavljena naoružanim grupama zbog čega oslobođeni jemenski zatvorenici ne mogu biti vraćeni u domovinu. Aljazeera

13.07.2022. (20:00)

Zloglasni Wagner nudi im ugovor i posao, a kad pristanu, šalju ih na front bez potpisivanja

U Rusiji mobiliziraju zatvorenike. Obećavaju im slobodu ako prežive, no njihove obitelji strahuju da su na prevaru poslani u smrt

U Rusiji se provodi masovna mobilizacija po zatvorima, požalili su se rođaci osuđenika zakladi “Rusija iza rešetaka”, nevladinoj organizaciji za pomoć osuđenicima i njihovim obiteljima na sjedištem u Moskvi. Aktivisti tvrde da se ruski robijaši, nakon što im je obećana sloboda ako uspiju preživjeti, masovno regrutiraju u Putinovu plaćeničku grupu Wagner. Za odlazak u rat ne trebaju im nikakvi dokumenti, dovoljno je da se prijave kao dobrovoljci u postrojbe u Donbasu. Mobilizacija traje u Lenjingradskoj oblasti, Nižnjem Novgorodu i Vladimirskoj oblasti. Ovo nije prvi val Putinova novačenja po tamnicama. Početkom rata FSB i službenici Wagnera obišli su brojne državne kažnjeničke kolonije, tada su tražili osuđene bivše vojnike, časnike i policajce. Sada se iz kaznionica odvode gotovo svi koji to žele osim osuđenika za silovanje ili pedofiliju, tvrde u zakladi “Rusija iza rešetaka”. Obitelji zatvorenika strahuju da su regrutirani samo da budu topovsko meso. Slobodna

01.02.2016. (23:23)

Stručna literatura

U zatvoru u Lepoglavi najviše se čita Coelho, Ludlum i Miljuš

U kaznionici u Lepoglavi zatvorenici vrijeme krate i čitanjem. Tako su od 11.161 dostupne knjige najviše posezali za knjigama Oštrica besmrtnika Hiroakia Samure, Matareški krug Roberta Ludluma, Potpuni nadzor Davida Baldaccia, Alkemičar Paula Coelha te Hrvatski monstrumi 1. dio Dušana Miljuša. U Miljušovoj knjizi riječ je o višestrukim ubojicama i njihovim zločinima koji su potresli Hrvatsku. “Vjerojatno su u zatvoru i neki koji su i sami u toj knjizi, a neki drugi žele se upoznati s tim tko su im cimeri”, kaže Miljuš. 24sata

13.12.2015. (17:46)

Alexandre... Dumbass?

Britanske vlasti razmišljaju o uvođenju iPada u zatvore u svrhu edukacije

Britansko ministarstvo pravosuđa planira u britanske zatvore uskoro uvesti iPad uređaje, kojima bi osnovna funkcija bila omogućavanje zatvorenicima da rade na svom obrazovanju neovisno o postojećem obrazovnom programu za zatvorenike. Na ovaj si način zatvorenici mogu povećati mogućnost zaposlenja nakon izlaska iz zatvora. Plan je, međutim, još uvijek u razmatranju. Bug