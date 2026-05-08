I tu nam fali smještajnih kapaciteta

Američki dužnosnici pustili su dvojicu braće iz Pakistana, koji su 20 godina proveli u vojnom zatvoru Guantanamo bez optužnice, da se vrate u svoju domovinu. Pedesetpetogodišnji Abdul i pedesettrogodišnji Mohammed Rabbani posljednji u nizu zatvorenika koji su pušteni iz američkog zatvora na Kubi koji SAD namjerava isprazniti i zatvoriti. U vojnim zapisima navedeno je da nisu dali važnije obavještajne podatke ili da njihove izjave nisu prihvatljive s obzirom na to da je prilikom ispitivanja korišteno fizičko nasilje. U Guantanamu se 2003. nalazilo oko 600 ljudi koje je SAD smatrao “teroristima”, a danas ih je ondje još 32, od kojih je 18 spremnih za transfer ako se pronađe treća strana koja će ih prihvatiti, priopćio je Pentagon. Mnogi su iz Jemena, ratom razorene zemlje koja je preplavljena naoružanim grupama zbog čega oslobođeni jemenski zatvorenici ne mogu biti vraćeni u domovinu. Aljazeera