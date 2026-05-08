I tu nam fali smještajnih kapaciteta
Hrvatska rekorder EU po rastu broja zatvorenika: Kapaciteti premašeni za 900 osoba
Hrvatska bilježi dramatičan porast zatvorske populacije, dosegnuvši stopu od 129 zatvorenika na 100.000 stanovnika, što nas svrstava među osam najgorih u EU. Dok Finska ima tek 57, a Slovenija 85 zatvorenika na isti broj ljudi, naši su kapaciteti popunjeni čak 127%. Službeno imamo mjesta za 3900 osoba, ali ih je trenutno smješteno 4800. Zbog toga se planira hitna gradnja montažnih objekata u Lipovici i Varaždinu. na Danici primjećuju da je stopa zatvorenika u 10 godina narasla za 73 posto, otkako je Plenković postao premijer.