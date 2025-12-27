Zatvor kao loša terapija
Žene u zatvoru: brzorastuća populacija, nenasilni zločini i sustavi koji ignoriraju traumu
Žene čine oko sedam posto svjetske zatvorske populacije, ali njihov broj raste znatno brže nego broj muškaraca. Danas jeu svijetu zatvoreno više od 733 tisuće žena, najčešće zbog nenasilnih djela povezanih sa siromaštvom, drogama i neformalnom ekonomijom. Mnoge zatvorenice doživljavaju nasilje, prisilni rad i zanemarivanje mentalnog zdravlja, unatoč Bangkoškim pravilima UN-a. Posebno su ugrožene žene s poviješću obiteljskog nasilja, uključujući one osuđene za ubojstvo zlostavljača. Sustavi rijetko uzimaju rodno uvjetovanu traumu u obzir. Novosti