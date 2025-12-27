Žene u zatvoru: brzorastuća populacija, nenasilni zločini i sustavi koji ignoriraju traumu - Monitor.hr
Danas (13:00)

Zatvor kao loša terapija

Žene u zatvoru: brzorastuća populacija, nenasilni zločini i sustavi koji ignoriraju traumu

Žene čine oko sedam posto svjetske zatvorske populacije, ali njihov broj raste znatno brže nego broj muškaraca. Danas jeu svijetu zatvoreno više od 733 tisuće žena, najčešće zbog nenasilnih djela povezanih sa siromaštvom, drogama i neformalnom ekonomijom. Mnoge zatvorenice doživljavaju nasilje, prisilni rad i zanemarivanje mentalnog zdravlja, unatoč Bangkoškim pravilima UN-a. Posebno su ugrožene žene s poviješću obiteljskog nasilja, uključujući one osuđene za ubojstvo zlostavljača. Sustavi rijetko uzimaju rodno uvjetovanu traumu u obzir. Novosti


Slične vijesti

21.09. (17:00)

Povratnici u hotel s rešetkama

Prva ovosezonska ‘Nedjeljom u 2’ donosi priče iz lepoglavskog zatvora

U Kaznionici Lepoglava kaznu zatvora izdržava više stotina zatvorenika osuđenih za najteža kaznena djela. O životu iza rešetaka, ljudima koji upravljaju zatvorskim sustavom i osuđenicima u prvoj emisiji Nedjeljom u 2 pričaju ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić, bivši boksač Stjepan Božić, koji u zatvor odlazi svojevoljno i za sobom vodi poznate ljude, uglavnom sportaše, kao i bivši zatvorenik Angel Andonov koji je zbog šverca droge iza rešetaka proveo 18 godina. Penić je objasnio kako funkcionira zatvorski sustav, kako se u Lepoglavi izvršuju i gospodarske aktivnosti, iako je veliki problem prenapučenost zatvora. U planu su novi prostori. Omjer pravosudnih policajaca i osoba lišenih slobode kreće se oko 1 naprama tri. Izazovna je i zdravstvena skrb za zatvorenike. Otkrio je i da neki zatvorenici namjerno rade zlodjela kako bi se vratili u zatvor, jer im tamo ipak bolje odgovaraju uvjeti za život. HRT

18.09. (09:00)

Lijepo je poslovati s državom, ali ne i s opasnim klijentima

Privatni zatvori: Unosan posao iza rešetaka

Globalno zatvorski sustavi troše milijarde dolara, no prenapučenost i nasilje ostaju glavne krize. Privatne tvrtke sve više upravljaju zatvorima, profitirajući na hrani, telefonskim pozivima i radu zatvorenika, dok kriminalne bande vladaju u ćelijama. Zatvorenici preživljavaju u sivoj ekonomiji, koristeći osnovne potrepštine kao valutu. Rehabilitacija često ne funkcionira, a zatvori stvaraju mreže koje po izlasku jačaju kriminal na ulici. Hrvatska i mnoge zemlje još uvijek izbjegavaju privatizaciju, dok SAD i Latinska Amerika eksperimentiraju s komercijalnim modelima. DW

17.06. (21:00)

Pa ti budi kriminalac

Očajno stanje u hrvatskim zatvorima: Spava se na podu, uz wc školjku, nema liječnika…

Zatvori u Hrvatskoj izrazito su prenapučeni, s popunjenošću i do 211%, a uvjeti su nehumani – zatvorenici spavaju na podu, dijele WC bez pregrade i čekaju liječničku pomoć mjesecima. Najgore je u Zadru, Karlovcu i Zagrebu. Pravo na privatnost, zdravlje i učinkovitu pravnu zaštitu ozbiljno je ugroženo, upozoravaju pravobraniteljica i odvjetnici. Sustav je preopterećen, trom i često ignorira temeljna prava zatvorenika. Index

30.10.2024. (11:00)

Da smo cinici, rekli bismo da si neki na vlasti žele bolji smještaj za budućnost...

U Hrvatskoj niče još pet zatvora, no to nije vijest

Nedavna najava gradnje pet novih zatvorskih objekata diljem Hrvatske zacijelo ne bi trebala izazvati višak javne pozornosti, s obzirom na poznatu činjenicu kroničnog manjka kapaciteta te vrste. I to ne zbog porasta kriminala, koliko zbog dugo zanemarivanog infrastrukturnog standarda. Zanimljive su lokacije – u Osijeku će biti izgrađen na mjestu zapuštenog sveučilišnog kompleksa, u Sisku na mjestu bivše vojarne, a kod Perušića bit će izgrađen u poslovnoj zoni. U Zagrebu još nije sigurna lokacija, no spominje se i kompleks neizgrađene bolnice u Blatu. Ako nije riječ o koincidenciji, moglo bi se zaključiti da u Hrvatskoj slabo napreduje razvoj javnog zdravstva, školstva i privrede općenito, dok je nabolje krenulo barem zatvorskom odnosno penalizacijskom sustavu. DW

17.06.2024. (21:00)

Slobodnog vremena napretek

U zatvorima najpopularniji krimići, ali nema što se ne čita

U Hrvatskoj ima sedam kaznenih ustanova, u svakoj je omogućen pristup knjižnom fondu pa ukupno uzničke dane uz knjigu krati do 50 posto zatvorenika. Najčitaniji žanr iza hrvatskih rešetaka je svakako kriminalistički roman, a čitaju se i vjerske knjige, ljubavni i erotski romani, knjige za samopomoć i sl. U Lipovici vole knjige vjerskog sadržaja i putopise, u Lepoglavi vole erotske romane Zvonimira Majdaka, kao i romane Suzane Rog – pseudonima pod kojim je također pisao. U ženskom zatvoru u Požegi najviše se čitaju ljubavni romani, potom krimići i knjige za samopomoć. HRT

12.07.2023. (00:00)

Besplatni stan i hrana

Koliko koštaju zatvorenici?

Zatvorenik hrvatsku državu dnevno košta 56,6 eura. Najmanje po zatvoreniku trošila je Ukrajina – 2,6 eura, a najviše Norveška 378 i Švedska 322 eura, dok je europski prosjek 116,7 i medijan 81,41. Turska je najveći zatvor u Europi s najstrožom kaznenom politikom, dok smo mi lani među najblažima, iza Švicarske, Islanda, Nizozemske i Češke. Proračun zatvorskog sustava u Hrvatskoj 2021. bio je 78 milijuna eura. Prosječno trajanje zatvora u Hrvatskoj je 5,5 mjeseci. Lani je u Europi bilo ukupno 981.013 osoba u zatvoru (pritvorenika i zatvorenika) od toga 31 posto u Turskoj – 303.945. (Poslovni)

23.08.2018. (21:55)

Broj ljudi u zatvorima na 100.000 stanovnika

17.12.2016. (09:49)

600 zatvorenika preuzelo treći najveći zatvor u Britaniji, ali prilično miroljubivo, čini se – samo jedan zatvorenik ozlijeđen, nakon 12 sati opsade vraćena kontrola nad zatvorom

06.12.2016. (18:26)

Rasterećenje zatvora: Nakon sedam godina čekanja stižu elektroničke narukvice – pilot-projekt s 20 osoba uključenih u probaciju počinje u veljači

17.10.2016. (08:41)

Najmanje 25 ubijenih u sukobu dvaju rivalskih frakcija u prepučenom zatvoru na sjeveru Brazila