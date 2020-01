Već treću godinu zaredom u Hrvatskoj rastu poticaji za samozapošljavanje, u 2017. rasli su s 35.000 na 55.000 kuna, a ove godine penju se i do 85.000 kuna. Poticaji za zapošljavanje mogu narasti i do 275.000 kuna, no oni podrazumijevaju udruživanje više nezaposlenih osoba u poduzetnički pothvat. Za otvaranje obrta ili slobodne profesije za dvije osobe može se povući do 110.000 kuna, za osnivanje trgovačkog društva s četiri osobe može se povući do 222.000 kuna, dok se za osnivanje zadruge s pet uključenih osoba može povući i do 275.000 kuna, koliko iznosi maksimalni poticaj. Tportal