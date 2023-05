Hotel Ola 4* je ADULTS ONLY hotel koji je pronašao svoje mjesto na mirnoj lokaciji u Segetu Donjem svega nekoliko koraka udaljen od poznate Segetske promenade koja je idealna za duge šetnje uz more. Naspavajte se na vrhunskim švicarskim madracima ELITE beds oznake EU Eco Label u krevetu od kojeg pogled upire direktno na more. Ponuda uključuje:

1, 2 ili 3 noćenja s bogatim buffet doručkom za 2 osobe u u Superior sobi s pogledom na more i balkonom

korištenje unutaranjeg bazena, sauna, relax zone za opuštanje uz aromatiziranu vodu ili čaj

korištenje vanjskog infinity bazena, ležaljki i suncobrana

korištenje male hotelske teretane (idealna za 2-3 osobe)

kasnu odjavu do 12 h (ovisno o raspoloživosti)

Cijene ovisno o duljini boravka i terminu variraju od 139 do 421 euro. Sve detalje pogledajte na ovom linku.